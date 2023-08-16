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Технології та наука

"Лазанья" зі слідів доісторичних істот: на Алясці вчені відкрили "колізей динозаврів" (фото)

Найбільше місце слідів динозаврів на Алясці, Національний парк Деналі, Колізей динозаврів, доісторичні сліди, знахідка скам'янілостей, палеонтологія, різноманітні види динозаврів, давня екосистема, древні тварини
Фото: Patrick Druckenmiller | Активність тектонічних плит означає, що пізньокрейдяне дно тепер є скелями, поцяткованими слідами динозаврів

У самому серці Національного парку Деналі монументальна знахідка переписала історію доісторичного існування. Науковці виявили ретельно збережені сліди і відкрили різноманітні види давніх тварин у дивовижному "колізеї динозаврів".

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У Національному парку Деналі зроблено важливе палеонтологічне відкриття, яке дослідники називають "колізеєм динозаврів". Нині це найбільше місце знахідок слідів динозаврів на Алясці. Ця назва не просто риторична; нещодавно опубліковане дослідження розкриває ступінь важливості, відзначаючи багатство слідів видів, які охоплюють багато поколінь, добре збережених шар за шаром, пише IFLScience.

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Сукупність слідів нагадує стратифіковане розташування, своєрідну "лазанью". Це злиття незгладимих відбитків, викарбуваних у доісторичному шарі важкими кроками велетенських динозаврів, у поєднанні з отриманими зліпками, утвореними осадом, що утворився в цих заглибинах і згодом застигав. Ця колекція вирізняється як своєю численністю, так і різноманітністю, представляючи неймовірний ансамбль видів динозаврів, кожен відбиток яких є напрочуд деталізованим за формою.

Пет Дракенміллер, старший автор наукової статті та директор Музею Півночі університету Аляски, описує свої враження з відтінком захоплення: "Вони мають чудову естетичну якість, дозволяючи спостерігати контури пальців ніг і текстури шкіри".

Найбільше місце слідів динозаврів на Алясці, Національний парк Деналі, Колізей динозаврів, доісторичні сліди, знахідка скам'янілостей, палеонтологія, різноманітні види динозаврів, давня екосистема, древні тварини Fullscreen
На одній зі скель видно численні заглиблення від слідів гадрозавра
Фото: Patrick Druckenmiller

Перші уявлення про скелі, з яких складається "колізей", були скромними, ледь натякаючи на виснажливий семигодинний похід, необхідний для того, щоб дістатися до них.

"Коли сонце потрапляє під ідеальним кутом на ці ділянки, вони просто вибухають, — сказав Дастін Стюарт, провідний автор статті. — Ми всі були просто приголомшені, а потім Пат сказав: "Беріть фотоапарат". Ми були в шоці".

Виникає питання, за яких обставин ці сліди динозаврів опинилися на вертикальній скелі. Пояснення криється в динамічній взаємодії тектонічних плит Землі.

У пізньому крейдяному періоді скелі спочатку були горизонтальними відкладеннями осадових порід. З плином часу неспокійний рух тектонічних плит призвів до появи величного хребта Аляска, піднявши частину земної кори в небо. Ця цікава послідовність слугує нагадуванням про те, що сліди динозаврів можуть матеріалізуватися в найнесподіваніших місцях, навіть на підлозі в ресторанах.

Найбільше місце слідів динозаврів на Алясці, Національний парк Деналі, Колізей динозаврів, доісторичні сліди, знахідка скам'янілостей, палеонтологія, різноманітні види динозаврів, давня екосистема, древні тварини Fullscreen
Скеля позначена сотнями відбитків лап різних видів динозаврів
Фото: Patrick Druckenmiller

У процесі геологічних перетворень, що передували цим трансформаціям, горизонтальні відкладення, ймовірно, займали територію, близьку до джерела води в межах широкої заплави. Ця місцевість могла бути основним центром перебування динозаврів, виступаючи в ролі сполучної ланки, яка протягом тисячоліть притягувала молодняк і дорослих особин різних видів.

Складні сліди розкривають історію, яка малює портрет активної участі травоїдних динозаврів. Серед них були й рідкісніші м'ясоїдні види, включаючи хижаків, тиранозаврів і невелику кількість мініатюрних болотяних птахів.

Дракенміллер проливає світло на цю колишню екосистему: "Це був ландшафт, вкритий пишним листям, царство, де панували динозаври. Цими просторами блукав тиранозавр, який значно перевищував за розмірами сучасних найбільших бурих ведмедів. Мандрували хижаки, ширяли повітряні рептилії, а птахи залишали свої сліди. Екосистема, що викликає глибоке здивування".

Найбільше місце слідів динозаврів на Алясці, Національний парк Деналі, Колізей динозаврів, доісторичні сліди, знахідка скам'янілостей, палеонтологія, різноманітні види динозаврів, давня екосистема, древні тварини Fullscreen
Один слід великого м'ясоїдного динозавра, ймовірно, тиранозавра
Фото: Dustin Stewart

Денні Кеппс, геолог Національного парку Деналі, розмірковує про подвійний пріоритет: "Хоча нашим головним обов'язком є збереження скам'янілостей світового рівня, таких як "колізей", від потенційних руйнувань і розкрадань, ми також прагнемо створити атмосферу, яка заохочує відвідувачів досліджувати скам'янілості в їхньому геологічному контексті. Це дає змогу глибше зрозуміти еволюційну траєкторію ландшафтів та екосистем у різних часових проміжках, зберігаючи ці останки недоторканими для майбутніх поколінь, які зможуть ними милуватися".

Раніше Фокус писав, що у скам'янілих фекаліях першого хижака на Землі знайшли паразитів. Дослідники кажуть, що яйцям паразитів близько 200 мільйонів років.