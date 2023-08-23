Мечты сбываются. Ученые создали унитаз, который больше никогда не придется мыть (видео)

Исследователи напечатали на 3D-принтере конструкцию, которая настолько скользкая, что буквально ничто не может оставить на ней след.

Едва ли уборку в доме, в особенности чистку и отбеливание унитаза, можно назвать приятным процессом. Исследователи, похоже, услышали молитвы миллионов человек и создали уникальный унитаз, который не нуждается в уборке — на нем буквально ничто не может задержаться, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Китайского университета науки и технологий Хуачжун создали унитаз, напечатанный на 3D-принтере. Самое любопытное, что данная конструкция оказалась настолько скользкой, что она буквально не требует дополнительных усилий, чтобы ее очистить.

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На первый взгляд конструкция выглядит как любой другой унитаз, однако это не совсем так. Дело в том, что ученые создали его из сложной комбинации пластика и песчинок, которые отталкивают воду. Тесты показали, что материал настолько скользкий, что поддельные фекалии, йогурт и даже китайская рисовая каша не смогли остаться на поверхности и соскальзывали.

По словам авторов исследования, разработка нового метода смыва в унитазе играет важную роль, в особенности в условиях изменения климата и минимизации потребления воды. Дело в том, что с момента своего изобретения в 18-м веке туалеты со смывом обеспечивали человечеству значительное удобство и здоровье. Однако для этого требуется большое количество воды.

Этот новаторский унитаз, известный как "стойкий к истиранию сверхскользкий унитаз со смывом" Фото: Bin Su

Статистика свидетельствует о том, что во всем мире только на смыв в туалетах расходуется 141 миллиарда литров воды в день, что в 6 раз больше общего потребления воды населением Африки. В ходе исследования ученые использовали лазеры, чтобы полностью вытащить свой "устойчивый к истиранию сверхскользкий унитаз со смывом" (ARSFT).

Авторы исследования отмечают, что материал для изготовления был сделан из зерен кремнезема и пластика — оба эти материала обладают водоотталкивающими свойствами благодаря своим несбалансированным молекулам. После этого конструкцию покрыли специальным силиконовым маслом, которое действует как дополнительная смазка, а потому еще больше снижает поверхностное натяжение.

В ходе исследования ученые также провели ряд тестов с йогуртом, китайской отварной кашей, а также медом, мутной водой, молоком и искусственными фекалиями. Отметим, что ученые использовали синтетические фекалии, которые были разработаны коллегами из Университета Квазулу-Наталь в Южной Африке. Исследователи утверждают, что они биологически похожи на человеческие фекалии и состоят из множества ингредиентов, в том числе дрожжей, арахисового масла, воды и мисо.

Результаты свидетельствуют о том, что унитаз сохранял свои сверхскользкие способности даже после протирания наждачной бумагой более 1 000 раз. Отметим, что сегодня изобретение представляет собой лишь крошечную модель, однако ученые надеются, что в дальнейшем она сможет заменить унитазы из привычного нам материала.

Пока все еще не ясно сколько может стоить подобный унитаз, если его когда-то разработают для широкого рынка.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли брызги из унитаза во всей их отвратительной красе.