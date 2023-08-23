Заглянуть в недра Венеры: ученые предлагают новый способ узнать, что там происходит

До сих пор внутренне устройство Венеры остается загадкой для ученых. Новые сейсмометры могут решить эту проблему.

Внутреннее устройство планеты является ключом к разгадке тайн ее геологических и климатических изменений. Но, что скрывают недра Венеры до сих пор остается загадкой. Но Сиддхарт Кришнамурти из Лаборатории реактивного движения NASA и Дэниел Боуман из Национальных лабораторий Сандия, США, считают, что у них есть решение этой проблемы. Нужно использовать сейсмометры, которые будут находиться не на поверхности Венеры, а будут летать, прикрепленные к воздушным шарам в ее атмосфере, пишет Universe Today.

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Американские ученые считают, что инфразвуковые сейсмометры, летающие в атмосфере Венеры, смогут отследить волны инфразвукового давления, которые создает сейсмическая активность планеты и они передаются через атмосферу. Ученые считают, что такие сейсмометры можно прикрепить к воздушным шарам высоко в плотной атмосфере Венеры.

Американские ученые считают, что инфразвуковые сейсмометры, летающие в атмосфере Венеры, смогут отследить волны инфразвукового давления, которые создает сейсмическая активность планеты и они передаются через атмосферу Фото: NASA

Возникает вопрос: как сигнал попадет из недр планеты к датчикам высоко над поверхностью? Венеротрясения (то есть землетрясения на Венере) провоцируют появление очень сильных звуков, которые затем передаются через атмосферу на низких частотах. Чувствительные микрофоны могу принять эти сигналы.

Такой эксперимент уже проводили на Земле, где инфразвуковой микрофон смог уловить сигналы двух землетрясений магнитудой 7,3 и 7,5 баллов несмотря на то, что он находился в нескольких десятках километров от эпицентра землетрясений в стратосфере. Ученые считают, что подобная технология, с использованием материалов устойчивых к очень неблагоприятной среде на Венере, может работать и на этой планете.

Такой эксперимент уже проводили на Земле, где инфразвуковой микрофон смог уловить сигналы двух землетрясений Фото: Universe Today

Но есть еще некоторые проблемы:

во-первых, люди пока что успешно не запустили ни одной миссии с воздушным шаром на Венеру;

во-вторых, если говорить об эксперименте на Земле, то ученые знали, что произошло землетрясение, когда они получили сигнал. Но на Венере нет других приборов, которые бы регистрировали венеротрясения. Поэтому ученым придется разбираться тем, было это венеротрясение или что-то другое;

в-третьих, на Земле землетрясения магнитудой выше 7 баллов считаются сильными, и пока неясно, смогут ли сейсмометры регистрировать землетрясения меньшей силы даже здесь, не говоря уже о Венере.

Также Фокус писал о том, что ученые стали свидетелями того, как огромная черная дыра "съела" самую большую звезду и выплюнула ее "кишки" в космос. Астрономы стали свидетелями еще одного масштабного поглощения огромной черной дырой массивной гигантской звезды.

Напоминаем, что астрономы выяснили, почему на Нептуне исчезли облака. Оказалось, то без активности Солнца не обошлось, как уже писал Фокус.