Не все продукты, богатые жирами, вредны для здоровья, — новое исследование

Ученые считают, что красное мясо и цельнозерновые продукты можно либо включать, либо исключать из рациона без существенных изменений для организма.

Согласно исследованию, опубликованному в European Heart Journal, ученые выяснили, что рацион, богатый фруктами, овощами, жирными молочными продуктами, орехами, бобовыми и рыбой, связан со снижением вероятности появления сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Включение или исключение красного мяса и цельнозерновых продуктов из рациона существенно не меняет ситуацию, пишет SciTechDaily.

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По словам авторов исследования, сейчас многие люди стараются исключить из рациона продукты, богатые жирами. Но новые результаты показывают, что наоборот нужно увеличить употребление орехов, которые считаются калорийными, рыбы и молочных продуктов, особенно с большим количеством жиров. Такие молочные продукты могут защитить от появления высокого кровяного давления и метаболического синдрома.

Ученые изучали взаимосвязь между новой оценкой питания и состоянием здоровья населения всего мира. Оценка здорового питания была составлена на основе шести продуктов, каждый из которых связан с долголетием. За основу был взят рацион, включающий 2–3 порции фруктов в день, 2–3 порции овощей в день, 3–4 порции бобовых в неделю, 7 порций орехов в неделю, 2–3 порции рыбы в неделю и 14 порций молочных продуктов, в основном жирных, за исключением сливочного масла и взбитых сливок, в неделю. Как показало исследование, люди, которые придерживаются примерно такого рациона, имеют более высокий уровень общего состояния здоровья.

Как показали результаты, в таком случае у людей, которые приняли участие в исследовании, которое продолжалось несколько лет, на 30% снижался риск преждевременной смерти, на 18% снижалась вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний, на 14% уменьшался риск появления инфаркта миокарда и на 19% — риск появления инсульта.

По словам ученых, это было самое разностороннее исследование по вопросам питания и здоровья в мире и единственное, в котором приняло участие достаточно большое количество жителей стран с высоким, средним и низким уровнем дохода.

Авторы исследования считают, что существенная доля смертей и появления сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых во всем мире может быть связана с недостаточным питанием, то есть низким потреблением энергетических продуктов, а не с избыточным питанием. Это бросает вызов нынешним убеждениям, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили новые свойства аспирина. Недавние научные исследования предлагают разумный способ действий для людей, переживших сердечный приступ: включить ежедневный прием таблетки аспирина в свой распорядок дня.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.