Короткие лапки, длинная история: двоюродные братья тираннозавра раскрывают эволюционную тайну

Тираннозавр Рекс, известный своими миниатюрными передними лапами, стал объектом нового исследования. Недавние изучения предполагают, что эта особенность могла иметь наследственную природу.

Группа исследователей из Университета Бата обнаружила окаменелые останки "примитивных родственников" тираннозавра в Марокко. Эти древние существа принадлежат к отряду абелизавров (Abelisauridae) — плотоядных динозавров, обитавших в Северном полушарии, пишет Daily Mail.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Изучение этих окаменелых останков позволяет понять их характерные черты. Эти существа имели усеченную, похожую на бульдожью морду — характерную особенность — и, что интересно, даже более короткие передние конечности, чем у тираннозавра Рекса.

Во время раскопок недалеко от Касабланки ученые обнаружили останки двух вновь выявленных видов. Происхождение этих образцов можно проследить до эпохи, непосредственно предшествовавшей падению астероида на Землю, катаклизма, который произошел около 66 миллионов лет назад.

Ведущий исследователь доктор Ник Лонгрич поделился своими соображениями, выделив неожиданную природу этих находок: "Необычным является геологический контекст — эти образцы вышли из морских слоев, расположенных в мелководном тропическом море, кишащем плезиозаврами, мозазаврами и акулами. Это не привычная среда, которую можно было бы представить как убежище для динозавров. Но они там есть".

Кость голени большего из двух новых динозавров нашли в Сиди Ченнане, вблизи Касабланки Фото: University of Bath

На сегодня научная группа представила коллекцию из пяти различных видов динозавров, обитающих в этом регионе. Среди них — скромный по размерам утконосый динозавр, известный как Ajnabia, титанозавр с удлиненной шеей, гигантский Chenanisaurus, а теперь и недавно открытая пара абелизавров.

Доктор Лонгрич уточнил, что другие окаменелости из той же местности теперь проходят тщательное исследование. Он отметил: "Эти образцы остаются предметом постоянного изучения, поэтому наши нынешние знания о них ограничены. Тем не менее важно подчеркнуть чрезвычайное разнообразие, характеризующее это собрание динозавров".

Выводы, полученные в результате этого исследования, свидетельствуют о процветании популяции динозавров, которая просуществовала в Северной Африке до переломного момента падения астероида около 66 миллионов лет назад.

Профессор Нур-Эддин Джалил, соавтор исследования, объяснил значение полученных результатов. "Во время правления тираннозавра как главного хищника в Северной Америке абелизавры поднялись на вершину пищевой цепи в Северной Африке", — пояснил он.

Исследователь также добавил, что окаменелости динозавров совпадают с окаменелостями более распространенных морских рептилий, и обе эти находки свидетельствуют о том, что до мелово-палеогенового кризиса биоразнообразие не только не уменьшалось, а наоборот, процветало в своем разнообразии.

Ранее Фокус писал о "колизее динозавров" — самом большом месте находок следов динозавров на Аляске.