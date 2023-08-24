Таким было и Солнце. Астрономы впервые сделали важное открытие о молодых звездах: в чем суть

Ученые впервые обнаружили у особого типа очень молодых звезд с малой массой мощнейшее излучение.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы впервые обнаружили у звезд типа Т Тельца, которые похожи на Солнце, но им меньше 10 млн лет, гамма-излучение, пишет Space.

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Звезды типа Т Тельца являются переменными очень молодыми звездами. Они имеют маленькую массу, потому как еще растут, их возраст составляет менее 10 млн лет и их окружает протопланетный диск из газа и пыли, где должны появится планеты. Ученые впервые обнаружили доказательства того, что такие звезды могут выпускать гамма-излучение, которое является формой света с самой большой энергией. Это открытие важно для лучшего понимания формирования звезд и окружающих их планет. Ведь такое сильное гамма-излучение может влиять на эволюцию не только звезды, но и будущих планет вокруг нее.

Фото: space.com

Ученые сделали свое открытие с помощью космического гамма-телескопа Ферми во время наблюдения за отражательной туманностью NGC 2071, которая является частью молекулярного облака Орион B и находится на расстоянии в 1350 световых лет от нас.

Астрономы пытались выяснить откуда приходит гамма излучение, источник которого так и не был идентифицирован. В результате они обнаружили в данном регион 58 звезд типа Т Тельца, которые продолжают формирование. И все данные указывали на то, что неизвестное гамма-излучение исходит именно от этих звезд.

Отражательная туманность NGC 2071 Фото: Wikipedia

Авторы исследования пришли к выводу, что данные звезды выпускают гамма-излучение во время очень сильных вспышек, когда магнитная энергия, молодых звезд выходит в виде мощнейшего электромагнитного излучения.

Похожие вспышки происходят и на Солнце, но звезды типа Т Тельца демонстрирует намного больший масштаб таких событиях. Если бы на Солнце происходили такие же вспышки, то это могло бы привести к уничтожению атмосферы Земли, а значит и всего живого на ней.

Если бы на Солнце происходили такие же вспышки, то это могло бы привести к уничтожению атмосферы Земли, а значит и всего живого на ней Фото: Forbes

В то же время астрономы предполагают, что наше Солнце в начале своей истории также выпускало такое сильнейшее излучение и оказывается, оно в то время могло быть не угрозой, а помощью для будущих планет.

Ученые считают, что подобное излучение наоборот лучшим образом повлияло на поведение газа и пыли в протопланетном диске, что дало возможность сформировать планеты, в том числе и Землю. Исследователи считают, что их открытие имеет два важных значения: они впервые обнаружили гамма-излучение у звезд типа Т Тельца, а с другой стороны это открытие имеет важное значение для понимания ранних этапов существования Солнечной системы.

Фокус уже писал о том, что исследователи выяснили, как найти даже самую странную жизнь во Вселенной. Ученые считают, что новые технологии машинного обучения смогут обнаружить неизвестные биосигнатуры в спектральном анализе далеких планет.