Обитаемые аномалии. Ученые выяснили, как найти даже самую странную жизнь во Вселенной

Ученые считают, что новые технологии машинного обучения смогут обнаружить неизвестные биосигнатуры в спектральном анализе далеких планет.

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Уже сейчас в космосе работают телескопы, способные обнаружить экзопланеты, пригодные для жизни. В ближайшем будущем в космос будут отправлены еще несколько обсерваторий с той же целью. Эти обсерватории будут иметь новые технологии, которые позволят проводить улучшенный спектральных анализ далеких планет. Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что в будущих исследованиях нужно использовать новые технологии машинного обучения. С их помощью можно будет найти аномалии в спектрах, и таким образом будут обнаружены необычные химические признаки и неизвестные биосигнатуры. Последние являются признаком существования внеземной жизни на других планетах, пишет Universe Today.

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По словам ученых, до сих пор точно не ясно, насколько разнообразной может быть жизнь во Вселенной, а потому нужно акцентировать свое внимание на разных, аномальных биосигнатурах.

На сегодняшний день астрономы подтвердили существование 5496 экзопланет в 4096 звездных системах, и еще 9820 экзопланет ожидают того, чтобы им присвоили статус планеты. Новые приборы на космических телескопах уже позволяют проводить анализ атмосфер этих планет, чтобы узнать, являются ли они обитаемыми.

По словам ученых, сейчас астрономы ищут признаки внеземной жизни, используя тот факт, какой она является на Земле. Поэтому они ищут соответствующие биосигнатуры, то есть признаки деятельности живых организмов, на других планетах. Такими биосигнатурами, например, являются газообразный азот, газообразный кислород, углекислый газ, метан, аммиак и вода. Но внеземная жизнь может быть совсем другой, а потому нужно использовать технологии машинного обучения, запрограммированные на поиски аномалий в спектральном анализе.

Фото: NASA

Ученые считают, что с помощью машинного обучения процесс обработки данных ускорится, а к тому же даже при отсутствии одной или нескольких известных биосигнатур, ИИ все же сможет отнести эту планету к потенциально обитаемым. Таким образом ученые смогут продолжить свои поиски внеземной жизни во время дальнейших исследований.

Авторы исследования указывают на то, что часто теоретические модели не совпадают с данными наблюдений, потому новые методы поиска внеземной жизни могут привести к очень интересным открытиям.

"Поиск признаков жизни во Вселенной похож на поиск иголки в стоге сена, но если даже не знаешь, как выглядит эта иголка, то все становится намного сложнее", — говорят авторы исследования.

Внеземная жизнь может быть очень экзотической потому, что она может возникнуть из самых разных химических веществ и в самых разных условиях на других планетах, резюмируют ученые.

Ученые до сих пор спорят о том, может ли существовать, пусть и аномальная, но жизнь на Венере. Пока что только некоторые астрономы продолжают настаивать, что она там может быть. Но авторы нового исследования заинтересовались не этим вопросом, а тем, что недра Венеры до сих пор скрывают от нас слишком много секретов. Чтобы их раскрыть они предложили отправить на планету особенные космические аппараты, как уже писал Фокус.