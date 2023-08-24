Ранняя Вселенная была не совсем такой, как предполагалось: на это указывают черные дыры

Ученые выяснили, что огромные активные черные дыры, были на удивление редким явлением в начале истории космоса. Это многое меняет в понимании ранней Вселенной.

Благодаря наблюдениям космического телескопа Уэбб, астрономы выяснили, что, когда Вселенной было от 4 до 6 млрд лет, в ней существовало намного меньше активно поглощающих материю огромных черных дыр, чем считалось раньше. То есть ранняя Вселенная была более стабильным местом, чем предполагалось. Результаты нового исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Сверхмассивные черные дыры находятся в центре всех огромных галактик. Их масса в десятки и сотни миллионов и даже миллиардов раз больше массы Солнца. Некоторые из этих черных дыр настолько быстро поглощают материю, что из окружающего их аккреционного диска вырывается очень мощное излучение. Таким образом центр галактики превращается в активное ядро, а сама галактика также называется активной. Иногда бывает так, что излучение настолько сильное, что оно закрывает собой свет всех звезд этой галактики, в таком случае мы имеем дело с квазаром.

Раньше считалось, что в "подростковом" возрасте Вселенной (ей 13,8 млрд лет), то есть примерно между 6 и 7 млрд лет после Большого взрыва в космосе существовало много активных огромных черных дыр. Ведь в этот период происходило бурное возникновение огромного количества новых звезд и галактик, а потому для черных дыр хватало материи для быстрого поглощения.

Но авторы нового исследования считают, что Вселенная была более стабильным местом, ведь результаты наблюдений за несколькими тысячами галактик показали, что активных сверхмассивных черных дыр в то время было очень мало. Это стало настоящим сюрпризом для ученых, которые ожидали увидеть их немного больше, чем показывали предыдущие наблюдения, проводимые еще до запуска телескопа Уэбб.

Авторы нового исследования считают, что Вселенная была более стабильным местом, ведь результаты наблюдений за несколькими тысячами галактик показали, что активных сверхмассивных черных дыр в то время было очень мало Фото: ESO

Ученые считают, что это говорит о том, что огромные черные дыры могут набирать массу намного медленнее, чем предполагалось. Такие активные черные дыры, не провоцируют появления большого количества излучения из их окружающей среды, а потому их сложно обнаружить.

То, как росли черные дыры в ранней Вселенной еще до конца непонятно. Но ученые считают, что это нужно выяснить, ведь своим поведением черные дыры влияют на эволюцию галактик. А значит и на эволюцию всей Вселенной.

Но новое открытие указывает на то, что медленно растущие черные дыры может быть и не влияют на развитие своих галактик. В частности, речь идет о маленьких галактиках, которые также растут.

Еще один сюрприз ожидал ученых, когда они проанализировали полученные данные. Они не увидели в не очень массивных галактиках большого количества пыли, которая говорит об активном появлении новых звезд.

Фокус уже писал о том, что астрономы впервые сделали важное открытие о молодых звездах. Ученые впервые обнаружили у особого типа очень молодых звезд с малой массой мощнейшее излучение.

Также Фокус писал о том, что с помощью изустной галактики Сомбреро, которая находится в 31 млн световых лет от Земли, удалось найти новую галактику с активным ядром.