Сомбреро помогло. Астроном из Испании обнаружил новую активную галактику: в чем ее особенность (фото)

Обнаружить новую галактику удалось помощью уже известной спиральной галактики.

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Согласно статье, размещенной на сервере препринтов arXiv, испанский астроном Элио Кирога Родригес обнаружил новую галактику с активным ядром. Это удалось сделать благодаря анализу изображений другой галактики, сделанных космическим телескопом Хаббл, пишет Phys.

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Активными галактиками называют галактики с активным ядром. Это значит, что центральный регион такого объекта намного ярче, чем остальная галактика и это обусловлено деятельностью сверхмассивной черной дыры. Именно благодаря тому, что она быстро забирает окружающее вещество и в космос улетает огромное количество сильного излучения. Активные галактики разделяют квазары, лацертиды, сейфертовские галактики и радиогалактики. Также астрономы на основе характеристик излучения разделяют активные галактики на три разных типа.

Элио Кирога Родригес анализировал изображения известной спиральной галактики без перемычки под названием NGC 4594, хотя чаще всего ее называют галактика Сомбреро из-за характерного внешнего вида. Эта галактика расположена на расстоянии в примерно 31 млн световых лет от Земли и ее общая масса в 800 млрд раз больше массы Солнца. Галктика Сомбреро считается одной из самых массивных галактик в скоплении Девы (крупное скопление галактик, которое находится ближе всего к Местной группе, куда входит Млечный Путь).

Галактика Сомбреро Фото: Wikipedia

Ученые сфокусировал свое внимание на изучении объекта, который он увидел в гало NGC 4594. Ранее считалось, что это может быть шаровое звездное скопление, но оказалось, что это спиральная галактика с перемычкой, которая имеет активное ядро. Предполагается, что это сейфертовская галактика (вместе с квазарами это самый распространенный тип активных галактик). Новая активная галактика получила официальное название PSO J190.0326-11.6132, хотя испанский астроном предлагает назвать ее Ирис.

Изображение новой активной галактики PSO J190.0326-11.6132 Фото: phys.org

Как показало исследование эта галактика имеет главный рукав, а также два дополнительных рукава, наполненные большим количеством молодых звезд. По словам астронома, PSO J190.0326-11.6132 может иметь диаметр примерно 1000 световых лет и может быть спутником галактики Сомбреро. То есть она расположена не очень далеко от давно известной галактики.

С другой стороны, по словам автора открытия, новая активная галактика может не иметь гравитационных связей с NGC 4594, поэтому в таком случае ее размер может составлять 71 тысячу световых лет и находится она на расстоянии в 65 млн световых лет от нас.

M 77 — одна из самых близких к нам сейфертовских галактик Фото: Wikipedia

Ученый продолжит наблюдения за этой галактикой, чтобы выяснить ее более точные характеристики и свойства.

Фокус уже писал о том, что вследствие загадочной кибератаки 10 обсерваторий, наблюдающих за космосом, были отключены. Неизвестные хакеры по каким-то причинам атаковали компьютеры в обсерваториях на Гавайях и в Чили.

Также Фокус писал о новом исследовании известной туманности Кольцо, благодаря чему астрономы получили много важной информации о ее устройстве. Такие туманности появляются после смерти звезд, похожих на Солнце.