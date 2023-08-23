Загадочная кибератака. 10 обсерваторий, наблюдающих за космосом, отключены: что известно

Неизвестные хакеры по каким-то причинам атаковали компьютеры в обсерваториях на Гавайях и в Чили.

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За последние 3 недели атакам неизвестных хакеров подверглись крупные обсерватории на Гавайях и в Чили. Управляющей организации пришлось временно прекратить работу 10 наземных телескопов. Это привело к прекращению важных научных исследований, которые необходимо проводить только в определенное время. Мотивы хакеров остаются неизвестными, пишет Futurism.

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По-настоящему загадочные события происходили за последние несколько недель, поскольку неизвестные хакеры по каким-то причинам атаковали главные компьютеры в обсерваториях "Джемини север" на Гавайях и "Джемини юг" в Чили. Это привело к тому, что вышли из строя крупные телескопы. Астрономы теряют отведенное для наблюдений за космосом время, а эксперты по кибербезопасности задаются вопросом, почему хакеры атаковали эти объекты.

Согласно заявлению NOIRLab, координационного центра наземной астрономии Национального научного фонда США, пришлось отключить еще 8 телескопов в других обсерваториях в Чили.

Приостановка работы телескопов уже привела к остановке ряда международных проектов и важных научных исследований. Эксперты по кибербезопасности сейчас принимаю все меры, чтобы такого не случилось, ведь необходимо как можно скорее вернуть обсерватории к работе.

Обсерватория "Джемини север" на Гавайях Фото: wikipedia

В NOIRLab не предоставили никакой информации по этому вопросу и не сообщили, требовали ли хакеры выкуп за возврат контроля над обсерваториями. Известно, что сотрудники центра работают круглосуточно, чтобы вернуть телескопы к работе.

Чем дольше остаются отключенными телескопы, тем больше беспокоятся астрономы. Многочисленные международные проекты и зависят от данных наземных телескопов.

Многие наблюдения с Земли имеют четкие временные рамки, когда тот или иной объект находится в лучшем месте для наблюдения с Земли. Если это время будет пропущено, то придется ждать очень долго, ведь существует огромная очередь из ученых, которые хотят использовать те или иные телескопы для своих научных работ. Для проведения многих исследований может быть уже слишком поздно, говорят ученые, и ценные результаты так и не будут получены.

Обсерватория "Джемини юг" в Чили Фото: wikipedia

Пока что даже не известен размер ущерба, нанесенного кибератакой и некоторые эксперты по кибербезопасности считают, что неизвестные хакеры вообще могли не знать, что атакуют компьютеры обсерваторий. Данная ситуация очень удивляет ученых, ведь подобного масштабного инцидента мало кто ожидал.

"Это все очень странно. Но самое главное, я не знаю, как отнесутся мои научные руководители к тому факту, что я им скажу: "У меня нет всех данных, компьютеры взломали хакеры", — говорит аспирант Луис Уэлбенкс из Университете штата Аризона, США.

Для начинающих исследователей, таких как Уэлбенкс, остановка научных исследований может иметь очень негативные последствия.

Проблемы с кибератаками могут серьезно повлиять на астрономические исследования в будущем, если не будут приняты необходимые меры защиты, считают ученые. Например, в прошлом году на два месяца пришлось отключить радиотелескоп ALMA в Чили, который также атаковали хакеры.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили причину разрушения радиотелескопа Аресибо. С помощью нейтронного сканирования удалось найти виновника катастрофы, которая привела к остановке работы обсерватории в Пуэрто-Рико.