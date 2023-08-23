Отправил сообщение инопланетянам. Ученые выяснили причину разрушения радиотелескопа Аресибо (видео)

С помощью нейтронного сканирования удалось найти виновника катастрофы, которая привела к остановке работы обсерватории в Пуэрто-Рико.

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Через почти 3 года после того, как произошло разрушение радиотелескопа в Обсерватории Аресибо в Пуерто-Рико, ученым удалось с помощью нейтронного сканирования выяснить причину катастрофы. В конце 2020 года на тарелку радиотелескопа упал облучатель антенны, который нанес непоправимые повреждения 300-метровой тарелке радиотелескопа Аресибо, пишет New Atlas.

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Радиотелескоп Аресибо, размещенный в естественной карстовой воронке ввели в эксплуатацию осенью 1963 года. Над тарелкой телескопа на высоте 150 метров был размещен облучатель антенны весом 816 тонн для приема радиоволн. Более 50 лет с помощью радиотелескопа ученые проводили разные научные исследования космоса, а также используя этот радиотелескоп астрономы отправили одно из первых сообщений для потенциальных инопланетян.

Но 1 декабря 2020 года научная деятельность радиотелескопа Аресибо закончилась. Тросы, удерживающие массивный облучатель антенны не выдержали, и вся эта конструкция рухнула на огромную тарелку телескопа, повредив его. К счастью, обошлось без жертв.

Ученые провели изучение проблемы и выяснили, что радиотелескоп получил сильнейшие повреждения и его восстановление будет стоить очень дорого, а потому было принято решение прекратить его работу.

С помощью нейтронного сканирования удалось найти виновника катастрофы, которая привела к остановке работы обсерватории в Пуэрто-Рико Фото: New Atlas

Но с тех пор оставался открытым вопрос о причинах падения высотной конструкции на тарелку радиотелескопа. Недавно ученые из Колумбийского университета, США, представили результаты своего расследования этого инцидента.

Они взяли сами тросы, а также разъемы, с помощью которых они соединялись с повешенной платформой и провели их нейтронное сканирование в специальном изотопном реакторе Ок-Риджской национальной лаборатории, США.

Нейтронное сканирование используют для разных научных целей, ведь оно имеет высокую проникающую способность. Нейтроны взаимодействуют с веществом иначе, чем рентгеновские лучи. Последние становятся более слабыми из-за высокой плотности вещества, через которое они проходят, но нейтроны нормально взаимодействуют с веществом и рассеиваются таким образом, что ученые могут получить изображения очень высокого качества.

Но 1 декабря 2020 года научная деятельность радиотелескопа Аресибо закончилась Фото: New Atlas

Ученые провели сканирование поперечного сечения тросов, покрытых цинком, а также соединительных разъемов. Оказалось, что когда тросы подвергались нагрузке для поддержания висящей конструкции, то они постепенно изнашивались. В результате цинк начал стал стекать с тросов, не выдерживая нагрузки. В конце концов цинк потек настолько сильно, что разъемы вышли из строя, а тросы выдернулись из этих разъемов.

Известно, что до падения два троса полностью вышли из строя, а третий не выдержав нагрузки, не смог удерживать дальше конструкцию и она упала.

На видео ниже можно увидеть, как произошел сам инцидент.

Как уже писал Фокус, недавно астрономы обнаружили ранее неизвестную комету, которая имеет гиперболическую орбиту. Существует предположение, что она может быть еще одним межзвездным объектом, который залетел в Солнечную систему. В сентябре эту комету можно будет увидеть в ночном небе, потому как она будет настолько яркой, что станет похожа на звезду.