Загадкова кібератака. 10 обсерваторій, які спостерігають за космосом, вимкнено: що відомо

Невідомі хакери з якихось причин атакували комп'ютери в обсерваторіях на Гаваях і в Чилі.

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За останні 3 тижні атак невідомих хакерів зазнали великі обсерваторії на Гаваях і в Чилі. Керуючій організації довелося тимчасово припинити роботу 10 наземних телескопів. Це призвело до припинення важливих наукових досліджень, які необхідно проводити тільки в певний час. Мотиви хакерів залишаються невідомими, пише Futurism.

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По-справжньому загадкові події відбувалися за останні кілька тижнів, оскільки невідомі хакери з якихось причин атакували головні комп'ютери в обсерваторіях "Джеміні північ" на Гаваях і "Джеміні південь" у Чилі. Це призвело до того, що вийшли з ладу великі телескопи. Астрономи втрачають відведений для спостережень за космосом час, а експерти з кібербезпеки ставлять запитання, чому хакери атакували ці об'єкти.

Згідно із заявою NOIRLab, координаційного центру наземної астрономії Національного наукового фонду США, довелося відключити ще 8 телескопів в інших обсерваторіях у Чилі.

Призупинення роботи телескопів уже призвело до зупинки низки міжнародних проєктів і важливих наукових досліджень. Експерти з кібербезпеки зараз вживають усіх заходів, щоб такого не сталося, адже необхідно якомога швидше повернути обсерваторії до роботи.

Обсерваторія "Джеміні північ" на Гаваях Фото: wikipedia

У NOIRLab не надали жодної інформації з цього питання і не повідомили, чи вимагали хакери викуп за повернення контролю над обсерваторіями. Відомо, що співробітники центру працюють цілодобово, щоб повернути телескопи до роботи.

Що довше залишаються відключеними телескопи, то більше турбуються астрономи. Численні міжнародні проєкти і залежать від даних наземних телескопів.

Багато спостережень із Землі мають чіткі часові рамки, коли той чи інший об'єкт перебуває в найкращому місці для спостереження із Землі. Якщо цей час буде пропущено, то доведеться чекати дуже довго, адже існує величезна черга з учених, які хочуть використовувати ті чи інші телескопи для своїх наукових робіт. Для проведення багатьох досліджень може бути вже надто пізно, кажуть учені, і цінні результати так і не будуть отримані.

Обсерваторія "Джеміні південь" у Чилі Фото: wikipedia

Поки що навіть не відомий розмір збитків, завданих кібератакою, і деякі експерти з кібербезпеки вважають, що невідомі хакери взагалі могли не знати, що атакують комп'ютери обсерваторій. Ця ситуація дуже дивує вчених, адже такого масштабного інциденту мало хто очікував.

"Це все дуже дивно. Але найголовніше, я не знаю, як поставляться мої наукові керівники до того факту, що я їм скажу: "У мене немає всіх даних, комп'ютери зламали хакери", — каже аспірант Луїс Велбенкс з Університету штату Аризона, США.

Для дослідників-початківців, таких як Велбенкс, зупинка наукових досліджень може мати дуже негативні наслідки.

Проблеми з кібератаками можуть серйозно вплинути на астрономічні дослідження в майбутньому, якщо не буде вжито необхідних заходів захисту, вважають учені. Наприклад, минулого року на два місяці довелося відключити радіотелескоп ALMA в Чилі, який також атакували хакери.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували причину руйнування радіотелескопа Аресібо. За допомогою нейтронного сканування вдалося знайти винуватця катастрофи, яка призвела до зупинки роботи обсерваторії в Пуерто-Ріко.