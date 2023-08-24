Неожиданная польза. Ученые рассказали, почему следует здороваться с водителем автобуса

Исследователи обнаружили, что эти небольшие взаимодействия в действительности влияют на уровень счастья в течение дня.

Большинство из нас ежедневно пользуются общественным транспортом, будь то автобусы или маршрутки. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как взаимодействия с водителем влияют на наше и его самочувствие, пишет Daily Mail.

Ученые провели опрос и обнаружили, что лишь 23% узнают своего водителя автобуса при посадке и менее о1 из 10 способны узнать его при выходе. В ходе исследования ученые из Университета Сассекса совместно Transport for London (TFL) опросили десятки водителей лондонских автобусов и обнаружили, что пассажиры приветствующие их словами "доброе утро" и "спасибо", оказывают положительное влияние на их счастье и удовлетворенность работой.

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Теперь ученые полагают, что простое приветствие пассажира в действительности может сделать водителя немного счастливее. Более того, результаты опроса показывают, что подобные обращения заставляют водителей чувствовать себя "уважаемыми, видимыми и ценными".

Исследователи также обнаружили, что установка простых знаков, побуждающих людей приветствовать водителя автобуса приводит к увеличению таких проявлений на 7%. Например, на одной из табличек красовалась надпись "Кто может сказать "привет" первым", а на другой было написано "спасибо" или "привет" может улучшить мой день".

Отметим, что знаки были установлены на двери кабины водителя, а также на дверях в более чем 150 автобусах по всему Хаммерсмиту. В результате чего около 30% пассажиров приветствовали водителей в сравнении с 23% в автобусах без табличек.

По словам водителя автобуса с 14-летним стажем, это может показаться мелочью, однако в действительности это может изменить настроение водителя. Вон также отметил, что приветствие на самом деле звучит, как "спасибо водитель, я вижу тебя".

По словам старшего преподавателя психологии доброты в Университете Сассекса, доктора Джилиан Сэндстром, эти результаты действительно впечатляют. Так как все больше исследований показывает, что подобные крохотные взаимодействия воспринимаются лучше и значимее, чем большинство других методов. Исследователи также считают, что в действительности люди хотят протянуть руку помощи или связаться с другими, но порой чувствуют, что не могут или не должны сделать этого. Однако простая наклейка на двери в действительности может изменить этот подход.

По словам исследователей эти простые взаимодействия в действительности оказывают значительное влияние на людей. Ученые также считают, что это доказывает необходимость оторваться от телефона, даже ненадолго, дружелюбно улыбнуться или поприветствовать другого человека. Такие простые действия в действительности могут повлиять на психическое здоровье и настроение окружающих нас людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали о простом способе сделать себя счастливее.