Комиксы, которым сотни лет. Наскальная живопись изображает конфликты коренных племен Малайзии

Ученые открыли новую главу истории, изучая наскальную живопись в Малайзии. В центре внимания были два антропоморфных изображения местных воинов, найденные в пещерном комплексе Гуа Сирех. Авторами этих рисунков является коренной народ бидайя.

Пещерный комплекс Гуа Сирех расположен примерно в 55 километрах к юго-востоку от Кучинга, столицы Саравака. Это место содержит изображения, которые дают представление о сопротивлении коренных жителей против насильственных конфликтов в 1600-х и 1800-х годах нашей эры, пишет Arkeonews.

Несмотря на отсутствие письменных исторических записей, бидайя оставили свои рассказы на стенах пещер, нарисовав более 300 изображений, которые открывают окно в их мир.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Группа австралийских исследователей применила новаторский подход к изучению этих древних произведений искусства. Используя радиоуглеродный анализ, они провели первый комплексный анализ возраста малазийских наскальных рисунков, сосредоточившись на двух самых значительных рисунках углем в пещерном комплексе.

На одном рисунке, названном GS3, изображена гуманоидная фигура с выразительными чертами лица, украшенная плащом, головным убором и ножами, зажатыми в каждой руке. На втором, GS4, изображена большая антропоморфная фигура с треугольным телом и ножом в ножнах.

Результаты радиоуглеродного датирования, обнародованные в исследовании, позволяют определить время создания этих произведений искусства. По оценкам, фигурка GS3 изготовлена между 1670 и 1710 годами, тогда как фигурка GS4 датируется периодом 1800-1830 годов. Эти хронологические маркеры позволяют исследователям контекстуализировать эти рисунки в пределах исторических событий.

В период, когда создали GS3, народ бидайя находился под властью малайской элиты. Зато создание фигуры GS4 совпало во времени с усилением напряженности в отношениях между бидайя и малайскими правителями Ибану и Брунея. Эта эпоха стала свидетелем значительной миграции коренных саравакцев в горные районы, в частности в район Гуа Сирех, чтобы избежать преследований.

Несмотря на то, что их разделяет около 160 лет, оба рисунка демонстрируют удивительное сходство в размерах, отделке и изображении оружия. Эти общие характеристики намекают на то, что они были созданы в периоды, отмеченные конфликтами.

Фигурка GS3 отличается округлым телом и сложными деталями. В частности, она имеет круглую голову, четко очерченные элементы лица и даже гениталии, руки и ноги. Выразительный контур фигуры, украшенный зубчатыми краями и треугольными формами, создает впечатление плаща или головного убора.

Оба рисунка окружают меньшие человеческие фигуры, которые, возможно, указывают на изображения воинов. Это искусство дает уникальное представление об опыте народа бидайя во время колонизации и территориальной борьбы. Кроме того, результаты этого исследования вносят свежие нюансы в историю региона и его жителей.

Датированный наскальный рисунок Фото: Andrea Jalandoni

Эти новые определения возраста легко согласуются с ранее определенным возрастом четких черных рисунков, связанных с миграцией австронезийского населения по всей Юго-Восточной Азии. Поскольку текущие исследования углубляются в детали региональных наскальных рисунков и тщательные усилия по записи, дополнительное радиоуглеродное датирование этих произведений искусства имеет потенциал обеспечить более глубокое понимание австронезийской/малайской диаспор и сложного гобелена человеческой истории в Гуа Сирех и более широком контексте Юго-Восточной Азии.

Хотя предки коренного народа бидайя проживали на северной стороне острова около 20 000 лет, исторические записи подчеркивают период внешнего управления. С 17 по 19 век султанат Бруней вместе с малайским правящим классом господствовал над регионом. Несмотря на то, что коренные народы считались союзниками, они подвергались эксплуатации и порабощению.

Помимо борьбы с внешними силами, народ бидайя оказался втянут в геополитические конфликты с другими группами коренных народов, такими как ибан. Эти конфликты часто вращались вокруг территориальных споров и конкуренции за ресурсы. Рассказы той эпохи показывают бурный характер того времени, когда бидайя подвергались пыткам и погибали в результате этих столкновений.

Во время археологических раскопок 1959 года рисунки с Гуа Сирех классифицированы на четыре отдельные группы: "люди-булавки", "люди-птицы", "большие" и "животные". Примечательно, что и GS3, и GS4 были отнесены к категории "больших", а GS3 даже описан одним археологом как обладающий сверхъестественными свойствами.

Благодаря тщательному научному изучению этих древних произведений искусства исследователи составляют яркую мозаику истории, проливая свет на опыт и борьбу народа бидайя в эти трансформационные периоды.

Ранее Фокус писал об открытии в испанской пещере: новые доисторические рисунки, которые не увидеть невооруженным глазом.