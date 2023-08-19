Открытие в испанской пещере: новые доисторические рисунки, которые не увидеть невооруженным глазом

В Испании ученые открыли сокровищницу изображений животных и форм, которые оставались скрытыми на протяжении тысячелетий. Их нашли в пещере Ла-Пасьега, расположенной в Кантабрии.

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Сектор Пиренейского полуострова может похвастаться примерно 100 подземными полостями, каждая из которых хранит образцы гравюр и рисунков эпохи верхнего палеолита, охватывающей период от 50 000 до 12 000 лет назад, пишет IFLScience.

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В глубинах пещеры Ла-Пасиега находится множество художественных композиций, изображающих формы лошадей, оленей, аурохов — вымершего вида крупного рогатого скота, а также четырехугольные символы, полосы и точечные украшения.

Стремясь глубже понять этот массив наскального искусства, ученые из Университета Комплутенсе в Мадриде применили стереоскопическую фотографию, чтобы зафиксировать стены пещеры. Эта техника предполагает создание изображений, путем использования двух слегка смещенных изображений, подобно эффекту, который можно наблюдать через красно-голубые 3D-очки.

Исследование показало, что определенные грани наскальных рисунков до сих пор были незаметными для невооруженного глаза. Более того, этот процесс визуализации открыл до сих пор неизвестных существ, включая три ранее неопознанных изображения животных, среди которых две лошади и аурох.

Это объясняется тем, что доисторические ремесленники часто использовали естественные волнистость и углубления пещерных стен в своих художественных композициях. Это исследование показывает необходимость для археологов и антропологов использовать методы трехмерной визуализации при каталогизации пещерного искусства, что является предпосылкой для фиксации его полного нарратива.

Новые снимки обнаружили части тела лошади Фото: R.Asiain/P.Saura

Исследователи отмечают: "Стереоскопические фотографии способствовали выявлению корреляций между визуальными мотивами и нерегулярной топографией пещерных стен, нюансов, которые остаются незаметными на двумерных фотографиях".

Авторы также утверждают: "Палеолитическая наскальная живопись должна характеризоваться не только нарисованными, раскрашенными или выгравированными отметками, но и топографическими характеристиками поверхности скалы, на которой эти изображения высечены. Эти две составляющие выступают как неразделимые элементы".

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