Відкриття в іспанській печері: нові доісторичні малюнки, які не побачити неозброєним оком (фото)

В Іспанії вчені відкрили скарбницю зображень тварин і форм, які залишалися прихованими протягом тисячоліть. Їх знайшли в печері Ла Пасієга, розташованій у Кантабрії.

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У глибинах печери Ла-Пасієга знаходиться безліч художніх композицій, що зображують форми коней, оленів, аурохів — вимерлого виду великої рогатої худоби, а також чотирикутні символи, смуги та крапкові прикраси.

Прагнучи глибше зрозуміти цей масив наскельного мистецтва, вчені з Університету Комплутенсе в Мадриді застосували стереоскопічну фотографію, щоб зафіксувати стіни печери. Ця техніка передбачає створення зображень, шляхом використання двох злегка зміщених зображень, подібно до ефекту, який можна спостерігати через червоно-блакитні 3D-окуляри.

Дослідження показало, що певні грані наскельних малюнків досі були непомітними для неозброєного ока. Ба більше, цей процес візуалізації відкрив досі невідомих істот, включаючи три раніше нерозпізнані зображення тварин, серед яких два коні та аурох.

Це пояснюється тим, що доісторичні ремісники часто використовували природні хвилястість і заглиблення печерних стін у своїх мистецьких композиціях. Це дослідження показує необхідність для археологів і антропологів використовувати методи тривимірної візуалізації при каталогізації печерного мистецтва, що є передумовою для фіксації його повного наративу.

Нові знімки виявили частини тіла коня Фото: R.Asiain/P.Saura

Дослідники зазначають: "Стереоскопічні фотографії сприяли виявленню кореляцій між візуальними мотивами і нерегулярною топографією печерних стін, нюансів, які залишаються непомітними на двовимірних фотографіях".

Автори також стверджують: "Палеолітичний наскальний живопис повинен характеризуватися не лише намальованими, розфарбованими чи вигравіруваними позначками, але й топографічними характеристиками поверхні скелі, на якій ці зображення викарбувані. Ці дві складові виступають як нероздільні елементи".

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