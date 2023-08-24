В Тихом океане найдено убежище косаток ледникового периода: поселились здесь еще 20 000 лет назад

Ученые обнаружили уже второй оазис млекопитающих в океане, первый расположен всего в 2 500 километрах от найденного недавно.

Северная часть Тихого океана вблизи Японии и России является домом для нескольких разных групп косаток. Любопытным кажется то, что эти группы, однако, несмотря на близость обитания никогда не взаимодействуют друг с другом, охотятся на разную добычу, разговаривают на разных диалектах и избегают спаривания друг с другом, пишет Sci Tech Daily.

Эксперт по китам Ольга Филатова из Университета Южной Дании посвятила свое новое исследование разгадке загадок колонизации косаток в северной части Тихого океана. Результаты наблюдений показывают, что группа млекопитающих, обитающих возле пролива Немуро на севере Японии в действительности является потомками косаток, поселившихся здесь еще во времена последнего ледникового периода около 20 000 лет назад. Ученые отмечают, что в далеком прошлом это место было выбрано китами в качестве убежища, и с тех пор здесь живут их потомки.

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Ученые отмечают, что косатки являются весьма консервативными и привязанными к традициям существами, они не любят перемещаться и редко меняют свои привычки, особенно если для этого нет веской причины.

Филатова отмечает, что это второй раз когда ей удалось обнаружить древнее убежище китов времен ледникового периода. Любопытно, что первое находится недалеко от Алеутских островов, примерно в 2 500 километров от ныне обнаруженного. Ученые уже обнаружили, что местные обитатели столь же консервативны и привержены традициям, как и их японские сородичи. Кроме того, они также являются потомками древних косаток, которые скрывались в этих водах во время ледникового периода.

Ученые отмечают, что после ледникового периода, когда лед начал отступать, а косатки и другие киты смогли перебраться в другие места, некоторые не согласились покидать убежище и остались жить в этом месте. По сути они остались в тех местах, где их предки живут и по сей день. Отметим, что результаты исследования основаны на генетическом анализе и анализе звуков, издаваемых животными.

Исследователи отмечают, что косатки генетически не запрограммированы издавать звуки, а потому жизнь в семье или стае влияет на их диалект — фактические киты учатся издавать звуки от своих матерей или других членов группу. Таким образом каждая группа обладает своим собственным уникальным диалектом.

Филатова отмечает, что они использовали генетический анализ и объединили его с диалектами косаток, таким образом им удалось выяснить, как отдельные сообщества связаны между собой. Ученые отмечают, что в ходе исследования им удалось обнаружить две группы ледникового периода и это, вероятно, позволит понять, как косатки будут справляться с текущим и будущим изменением климата. Кроме того, это позволяет ученым заглянуть в прошлое и понять, как косаткам удалось выжить во время ледникового периода.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что матери-косатки жертвуют жизнью ради сыновей.