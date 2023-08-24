В Великобритании провели первую трансплантацию матки: донором стала сестра пациентки

Врачи считают, что такие операции позволят бесплодным женщинам рожать детей.

Во всем мире было проведено более 90 трансплантаций матки, причем в большинстве случаев с участием живого донора. В результате на свет появилось около 50 детей. В Великобритании провели первую такую операцию и донором для 34-летней замужней женщины стала ее сестра. Операция продолжалась 9 часов и теперь женщина планирует родить двоих детей с помощью ЭКО, пишет The Guardian.

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Женщина, имя которой не называют, родилась с редким заболеванием, то есть ее матка была полностью не развита. Донором для женщины, которая теперь планирует родить даже не одного ребенка, стала ее 40-летняя сестра, у которой уже есть двое детей.

Сама операция по пересадке матки состоялась в Оксфордском центре трансплантации и длилась она 9 часов и 20 минут. Только через 10 дней после успешной операции британка смогла покинуть больницу.

Женщина, получившая матку, родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера. Это очень редкая болезнь от которой страдает примерно одна из 5 тысяч женщин. В этом случае у женщин недоразвито влагалище и недоразвита или отсутствует матка. Но яичники целые и по-прежнему функционируют, при этом они производят яйцеклетки и женские гормоны, что делает возможным зачатие с помощью ЭКО.

Прежде чем получить матку, женщина прошла стимуляцию фертильности для производства яйцеклеток, за которыми последовала инъекция сперматозоида для создания эмбрионов. Пять эмбрионов достигли стадии бластоцисты, а это значит, что у женщины есть хорошие шансы родить детей с помощью ЭКО.

Теперь женщине необходимо будет принимать иммунодепрессанты на протяжении всей будущей беременности, чтобы предотвратить отторжение донорского органа.

Перед тем, как провести пересадку матки, ее удалили у сестры пациентки и эта операция продолжалась 8 часов и 12 минут.

Операция стоила 25 тысяч фунтов стерлингов и эти деньги предоставил благотворительный фонд.

По словам врачей, получившая матку британка очень счастлива и чувствует себя хорошо, а ее матка функционирует идеально.

Осенью этого года врачи планируют провести вторую трансплантацию матки другой женщине и есть еще 10 желающих на проведение такой операции. Но в этих случаях будут использованы матки как живых доноров, так и тех, у кого умер мозг.

Врачи считают, что трансплантация матки может помочь женщинам, родившимся без функционирующего органа, а также тем, кто потерял орган из-за рака или других болезней, забеременеть и иметь детей.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.