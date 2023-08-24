Опасность без запаха. Обнюхивание еды не сможет защитить от пищевого отравления

Эксперты рассказали, почему не ориентироваться на запах продукта для определения его свежести — не такая уж хорошая идея.

Срок годности продуктов помогает определить его свежесть, но порой, когда упаковка уже открыта, а срок хранения еще не вышел, мы также полагаемся на запах — будто он действительно может подсказать, насколько свежее то или иное блюдо, пишет Science Alert.

Это действительно может показаться неплохой идеей, однако по словам научного сотрудника, директора Исследовательской сети безопасности пищевых продуктов в Университете Quadram, микробиолога Мэтью Гилмора, в действительности все не совсем так. Основная опасность заключается в том, что микробы, которые в действительности нам угрожают, на самом деле не имеют запаха. Тем не менее все мы, в том числе и сам Мэтью Гилмор, время от времени прибегаем к обнюхиванию, как к способу определить свежесть того или иного продукта.

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Микробиолог отмечает, что некоторые микробы в действительности создают запахи, когда растут, например, запах дрожжей в свежеиспеченном или не испеченном хлебе, резко контрастирующий с окружающей средой; или газообразные смеси, создаваемые нашими микробами, которые проявляются в виде метеоризма или плохого дыхания.

По сути, эти газы возникают, когда микробные популяции растут и становятся многочисленными. В этот момент метаболизм каждого отдельного микроба превращает углерод и мелкие элементы в источники энергии или строительные блоки для своей собственной клеточной структуры.

Тем не менее по словам исследователей, микробы, которые чаще всего связаны с болезнями пищевого происхождения, например, листерии и сальмонеллы, в действительности почти невозможно обнаружить с помощью теста на запах. По словам Гиммора, даже если эти бактерии присутствуют, они, вероятно, будут в таком небольшом количестве в пище, что любое выделение запаха окажется просто незаметным для нашего носа.

Исследователи также отмечают, что любые бактерии фактически будут неотличимы от второстепенных запахов, создаваемых более распространенными видами микробов, которые, как правило, присутствуют в наших продуктах и не вызывают у человека никаких проблем со здоровьем.

И все же испорченная еда имеет запах — микробы разъедают пищу, оставленную слишком надолго или находящуюся в неправильных испорченных продуктов, например, молока, фруктов и овощей. Микробиолог отмечает, что в данном случае запахи действительно могут подсказать, что тот или иной продукт оказался испорченным. Однако в более широкой перспективе тест на запах едва ли сможет защитить от серьезных пищевых болезней.

Гилмор также отмечает, что лучшее, что может сделать человек, хранить продукты при правильной температуре и готовить их в сроки, а не доверять собственному носу, в таких сложных вещах, как выявление патогенов.

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