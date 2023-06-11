Самое опасное место: ученые рассказали, где точно не стоит хранить молоко в холодильнике

Несмотря на то, что дверца может показаться чрезвычайно подходящим местом — это вовсе не то место, где следовало бы хранить упаковку.

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Хранение молока в дверце холодильника может показаться отличной идеей — выступ идеального размера, в котором упаковка точно не перевернется и не прольется. Однако ученые уверяют, это вовсе не такая хорошая идея, как может показаться — более того, это может быть опасно, пишет Daily Mail.

Исследователи предупреждают, что правильное хранение продуктов позволит не только увеличить их срок хранения, но вы также получите больше пользы от них. По словам доктора Кристиана Рейнольдса из Лондонского университета, основная проблема заключается в том, что дверцы — по сути, являются самой теплой частью холодильника.

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Молоко является скоропортящимся продуктом, а потому хранить его в дверях холодильника попросту неправильно. Температура, при которой хранится этот продукт, играет важную роль для срока хранения продукта. Рейнольдс также отмечает, что речь не только о молоке, но и о других скоропортящихся продуктах, в том числе сыре, йогурте и других молочных продуктах — их следует хранить глубже в холодильнике, где температура ниже.

Статистика свидетельствует о том, что ежегодно в раковину выливается почти 500 миллионов пинт молока. Исследователи отмечают, что в большинстве случаев люди выбрасывают молоко раньше из-за того, что большинство домохозяек ориентируются лишь на срок годности и реже — на другие характеристики продукта.

Доктор Рейнольдс с коллегами основали проект под названием "Модель домохозяйства", который изучает, как люди используют те или иные продукты. Так, например, исследователи обнаружили, что большинство британцев часто путают даты "хранить открытым до" и "употребить до", в результате продукты могут быть выкинуты ранее, чем стоило бы это делать. Результаты анализа показывают, что от 30 до 60% людей не проверяют молоко по запаху, а ориентируются лишь на срок хранения.

Более того, исследователи советуют установить температуру в холодильной камере на отметке 0-5 °C, что позволит значительно продлить срок годности продуктов. Например, в случае с молоком — может дать несколько дополнительных дней.

Рейнольдс также отмечает, что продлить срок хранения продуктов можно с помощью заморозки — это поможет с молоком, сыром и другими продуктами с небольшим сроком хранения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самые грязные места в нашем холодильнике.