Невосполнимая потеря. Уже к 2100 году императорские пингвины могут исчезнуть с лица Земли

Исследователи опасаются, что из-за потери морского льда Антарктиды эти животные оказались на грани вымирания.

В этом году Земля столкнулась с последствиями климатического климата: рекордные волны тепла обрушились на сушу и океан, лесные пожары становятся все более интенсивными, а ледовый континент потерял беспрецедентное количество льда, пишет Forbes.

В новом исследовании ученые из Университета Торонто в Скарборо пришли к выводу, что климатические изменения и потеря морского льда Антарктиды могут привести к вымиранию целого вида. Предполагается, что уже к концу столетия 90% императорских пингвинов исчезнут с лица планеты.

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В ходе исследования ученые проанализировали спутниковые снимки пяти колоний императорских пингвинов. По мнению исследователей Британской антарктической службы, в этих колониях произошел "беспрецедентный провал размножения", а причиной послужила потеря морского льда.

Дело в том, что императорские пингвины ежегодно возвращаются в одно и то же место для размножения. Ранее животные реагировали на исчезновение морского льда, перемещаясь в более стабильные районы, однако эта стратегия едва ли сработает, если весь окружающий лед в регионе будет утерян. Предварительные оценки исследователей показывают, что от 30% из 62 известных колоний императорских пингвинов в Антарктиде пострадали от частичной или полной потери морского льда в период с 2018 по 2022 годы. По словам ведущего автора исследования, Питера Фретвелла, им с коллегами ранее еще не доводилось наблюдать, чтобы "императорские пингвины не размножались в таком масштабе".

Спутниковые снимки показывают, что протяжность морского льда достигла самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Наблюдения показывают, что по состоянию на 20 августа лишь 15,7 миллиона квадратных километров покрыто морским льдом — это примерно на 2,2 миллиона квадратных километров меньше, чем в среднем за все годы наблюдений. Еще более тревожным выглядит то, что предыдущий рекорд потери льда Антарктиды был зафиксирован в прошлом году.

Авторы исследования отмечают, что под угрозой оказались не только императорские пингвины. Дело в том, что другие арктические и антарктические виды, зависящие от морского льда, сталкиваются с аналогичной угрозой. Например, в прошлом году ученые пришли к выводу, что почти все два десятка субпопуляций белых медведей в Арктике могут быть также уничтожены к концу столетия.

Ранее Фокус писал о том, что протяжность морского льда Антарктиды вышла на неизведанную территорию.