Развенчали бьюти-мифы: действительно ли пиво ускоряет загар и насколько это безопасно

TikTok стал хабом для распространения советов и подсказок, начиная от гениальных решений и заканчивая довольно сомнительными практиками. Одна из недавних вирусных тенденций, возникших на этой платформе, касается загара с помощью пива.

Пользователи этой социальной сети используют пиво как нетрадиционный лосьон для загара, о чем свидетельствует хэштег #beertan, который собрал почти 300 000 просмотров. На видео пользователи наносят на тело пиво перед загаром, а сторонники этой техники утверждают, что она ускоряет процесс загара, пишет Healthline.

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Тем не менее этот бьюти-тренд вызывает беспокойство, особенно у специалистов по уходу за кожей. Доктор Руцней Шмитц, дерматолог-косметолог из Дубайской клиники косметической хирургии, осуждает эту практику как "катастрофическую". Он отмечает, что основной проблемой метода загара пивом является его происхождение от "профессионалов", которые не являются специалистами по уходу за кожей.

Доктор Шмитц постоянно говорит о важности обращения за советом к квалифицированным специалистам по уходу за кожей, особенно в отношении защиты кожи от вреда, вызванного солнечными лучами. Основная проблема заключается в отсутствии какой-либо защиты от вредного воздействия солнечных лучей.

Использование пива без одновременного нанесения солнцезащитного крема не дает коже никакой защиты. Он объясняет, что отсутствие солнцезащитного слоя, который действует как барьер против ультрафиолетового излучения, делает кожу уязвимой. Кроме того, если пиво наносится поверх физического солнцезащитного крема, существует значительный риск непреднамеренного удаления защитного барьера.

Доктор Кэтрин Армор, дерматолог и основательница компании Bespoke Skin Technology, соглашается, что эта тенденция чрезвычайно опасна. Идея позволить жидкому веществу подвергаться процессам нагревания на поверхности кожи, по ее оценке, иррациональна.

Использование пива без одновременного нанесения солнцезащитного крема не дает коже никакой защиты Фото: Depositphotos

Оба эксперта, доктор Шмитц и доктор Армор, утверждают, что потенциальные преимущества загара с помощью пива омрачаются рядом негативных последствий, связанных с этим методом. В краткосрочной перспективе люди подвергаются риску солнечных ожогов и теплового истощения.

Солнечные ожоги, кроме боли, могут привести к нарушению пигментации и повысить вероятность развития рака кожи. Доктор Шмитц обращает внимание на долговременное влияние солнечных ожогов, отмечая, что один солнечный ожог с волдырями в молодости может более чем вдвое повысить склонность к меланоме в дальнейшей жизни. Аналогично, повторяющиеся солнечные ожоги усиливают опасность.

Тепловое истощение, как следствие чрезмерного воздействия тепла, сопровождается такими симптомами, как сонливость, головная боль и спутанность сознания. Стойкость этих симптомов требует медицинского вмешательства.

Учитывая вероятность одновременного употребления пива во время пивного загара, опасность усиливается. Снотворный эффект алкоголя увеличивает вероятность задремать под солнцем, что может быть опасным. Кроме того, ухудшение способности принимать решения в состоянии алкогольного опьянения еще больше ставит под угрозу безопасность на солнце.

Эксперты единодушны в том, что распространяемый в TikTok хак с загаром с помощью пива — это риск, на который не стоит идти. Эта перспектива приводит к более широкому вопросу: является ли любая форма загара безопасной?

И доктор Армор, и доктор Шмитц категорически отрицают существование безопасного загара. С дерматологической точки зрения, любая форма загара означает повреждение ДНК, что экспоненциально повышает риск развития рака кожи. Даже если злокачественные новообразования удается избежать, фотостарение является неизбежным следствием, характеризующимся грубой текстурой кожи, неравномерной пигментацией и морщинами.

Доктор Шмитц объясняет физиологическую основу загара как реакции на ультрафиолетовое излучение, включающую повышенную выработку меланина для предотвращения дальнейшего повреждения. А потому загар сам по себе является свидетельством повреждения кожи.

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