Разбить яйцо или голову: эксперты предупреждают об опасности популярной шутки из TikTok

Хэштег #eggprank имеет более 670 миллиона просмотров. Но некоторые комментаторы выразили беспокойство, что родители могут оскорблять или унижать детей.

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Тенденция вирусной шутки, когда родители снимают на видео, как они разбивают яйца на головах своих детей, стала довольно популярной на платформе социальных сетей TikTok. Однако некоторые медицинские эксперты выражают беспокойство относительно потенциальных негативных последствий, которые может иметь этот, казалось бы, шуточный трюк для детей, пишет NBC News.

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Под распространенным хэштегом #eggprank появляются многочисленные видео, на которых изображены родители и их маленькие дети на кухне. На этих видео родители держат сырое яйцо и объявляют о своем намерении разбить его. Вместо того, чтобы выбрать обычную поверхность, такую как сковородка или миска, они решают разбить яйцо на голове ребенка, прежде чем переложить его содержимое в посуду.

#eggprank

Реакция детей, показанных на этих видео, различна, но многие из них демонстрируют признаки страдания, некоторые заметно плачут или имеют озадаченный и расстроенный вид. Иногда ребенок уходит, а в других случаях он мстит, в шутку разбивая яйцо об отца или мать. Сам хэштег собрал невероятную аудиторию, превысив по последним подсчетам 670 миллиона просмотров.

И хотя родители, вероятно, воспринимают это как беззаботную забаву, значительное количество пользователей TikTok выразили беспокойство в комментариях к видео и в видео-ответах. Высказанные опасения касаются потенциального вреда, нанесенного детям, и возможности их унижения.

Несколько медицинских экспертов считают, что хотя родители, участвующие в розыгрыше, и не имеют злых намерений, могут возникнуть непреднамеренные краткосрочные последствия. Они могут включать физические синяки на голове ребенка или передачу микробов с яйца на кожу ребенка.

Доктор Меган Мартин, детский врач неотложной медицинской помощи в Детской больнице Джона Хопкинса, выразила свое неодобрение. Она прокомментировала потенциальную опасность, особо выделив риск контакта детей с сырым желтком и связанную с этим угрозу сальмонеллы.

Специалист добавила, что такое влияние может осложнить ситуацию, если ребенок впоследствии заболеет желудочными заболеваниями или пищевым отравлением, что затруднит употребление жидкости и может привести к госпитализации.

Происхождение этой тенденции остается непонятным. Некоторые вирусные видео, появившиеся в начале месяца, демонстрировали, как взрослые подшучивают над другими взрослыми с помощью трюка с яйцом, причем одно видео собрало более 14 миллионов просмотров.

TikTok отказался предоставить официальное заявление по этому поводу, когда с ним связались.

Чтобы оценить влияние яйца на голову ребенка, Аманда Мазерс, детский эрготерапевт, провела эксперимент, в котором попыталась разбить яйцо о лоб. Она описала сложность этого и физические ощущения, которые он вызвал, выделив потенциальный дискомфорт, связанный с затеей.

Эриса Муллай, мать четверых детей, поделилась положительным опытом своей семьи от розыгрыша, объяснив, что он стал важным воспоминанием. Она участвовала в розыгрыше вместе со своими детьми, и теперь они часто пересматривают видео, чтобы посмеяться вместе. Муллай добавила, что родителям важно сохранять чувство юмора и не воспринимать жизнь слишком серьезно.

Специалисты выразили беспокойство о том, что маленькие дети могут усвоить вредное поведение из-за того, что они стали свидетелями яичного розыгрыша. Мазерс выделила уязвимость развивающегося детского мозга и предположила, что наблюдение за родителями, которые, казалось бы, намеренно причиняют им вред, может оставить глубокий след.

Муллай, с другой стороны, не обращает внимания на неодобрительную реакцию, считая, что суждения на основе короткого видеоролика могут не давать полного представления о ситуации.

Ранее Фокус писал, что у подростков, которые курят, обнаружили уменьшение количества серого вещества в мозге.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.