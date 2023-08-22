У подростков, которые курят, обнаружили уменьшение количества серого вещества в мозге

Исследование показало, что количество серого вещества уменьшилось в двух важных частях мозга.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Nature Communications, международная группа ученых обнаружила, что подростков, которые курят, в двух важных отделах головного мозга уменьшается количество серого вещества, пишет ScienceAlert.

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Самой распространенной зависимостью в мире считается курение, и оно является одной из основных причин смертности среди взрослых людей. По словам ученых, привыкание к курению чаще всего возникает в подростковом возрасте.

Международная группа ученых привлекла к исследованию более 800 человек Великобритании, Германии, Франции и Ирландии. Ученые сравнила МРТ-сканирования их мозга в разные моменты времени. Также участники ответили на вопросы об их личных качествах. Затем исследователи сравнили тех, кто начал курить к 14 годам, с некурящими и повторили это снова с теми же людьми в возрасте 19 и 23 лет.

Оказалось, что у тех, кто начал курить с 14 лет, было сравнительно меньше серого вещества в левой вентромедиальной префронтальной коре мозга, которая учувствует в управлении эмоциями, принятии решений и самоконтроле.

МРТ-сканирование, которое провели через 5 лет, показало, что в противоположной части той же области мозга, которая находится справа, также уменьшилось количество серого вещества у курящих, по сравнению с некурящими. Эта сторона вентромедиальной префронтальной коры также отвечает за получение удовольствия.

По слова мученых, эта часть головного мозга является ключевой областью для дофамина, химического вещества, отвечающего за удовольствие. Дофамин долгое время считался веществом, которое влияет на самоконтроль.

У тех участников, кто указал в анкете, что они постоянно ищут новые ощущения, у них было выявлено уменьшенное количество серого вещества в правой части вентромедиальной префронтальной коры. Учитывая, что в левой части было обнаружено то же самое, то таким образом это приводит, как считают ученые к более рискованному поведению и это увеличивает вероятность того, что подростки продолжают курить.

У тех, кто начал курить к 19 годам также было обнаружено меньше серого вещества в их левой префронтальной коре в 14 лет, но их правая сторона была такой же, как у некурящих, пока они не начали курить.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали о пользе клетчатки. Она является ключевым фактором в поиске эффективного контроля веса. Природа умело сочетает клетчатку и углеводы в гармоничных пропорциях в цельных продуктах, таких как необработанные фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые, орехи и семена.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.