Легенда о "гуманзе": что известно о детеныше человека и шимпанзе, якобы родившемся в 1920-х годах

Предполагается, что он был создан во Флоридской лаборатории, а затем подвержен эвтаназии и изучен. Но так ли это на самом деле.

С тех пор как эволюционные пути человека и обезьяны разошлись, многие исследователи задумывались над тем, чтобы создать гибрид человека и шимпанзе, также известный "гуманзе". Некоторые свидетельства указывают на то, что этот эксперимент все е вышел за рамки "желаний" и был проведен, пишет IFLScience.

Предполагается, что русский биолог Лия Иванович попыталась воплотить в жизнь этот эксперимент "самым худшим способом", но потерпела неудачу из-за сочетания "морального отвращения и отсутствия обезьяньей спермы". Однако согласно некоторым, отметим, что весьма сомнительным заявлениям, за прошедшие годы подобные попытки все же были предприняты или даже доведены до конца.

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Например, по словам эволюционного психолога Гордона Гэллана, гибрид человека и шимпанзе родился в исследовательском центре приматом в Ориндж-Парке (Флорида, США) в 1920-х годах. Однако затем он был подвергнут эвтаназии, когда вовлеченные в эксперимент ученые осознали все последствия того, что они сделали.

В 2018 году Гэллан заявил, что ученые якобы оплодотворили самку шимпанзе человеческой спермой от неизвестного донора. Исследователи заявили, что оплодотворение не только произошло, но самка шимпанзе смогла выносить детеныша и затем он появился на свет. Спустя несколько дней или недель исследователи якобы начали задумываться над всеми моральными и этическими аспектами данного исследования, а потому младенца человека и шимпанзе усыпили.

Тогда Гээллан утверждал, что эта история правдива и он узнал подробности от "авторитетного ученого". Впрочем, одних только утверждений о том, что кто-то рассказал кому-то о подобном эксперименте, пусть даже он якобы участвовал в нем, недостаточно, чтобы они оказались правдивы.

Исследователи до сих пор достоверно не знают, возможен и вообще гибрид человека и шимпанзе. Некоторые ученые высказали предположение о том, что предки человека и шимпанзе были способны к скрещиванию еще около 4 миллионов лет назад, отметим, что наш последний общий известный предок жил на Земле около 6-7 миллионов лет назад.

Однако данное утверждение все еще оспаривается. Ученые отмечают, что короткое время расхождения в Х-хромосоме между шимпанзе и людьми, что и заставило команду тогда подозревать, что гибридизация имела место, может быть объяснено естественным отбором.

В то же время ученые отмечают, что другие животные с генетическими различиями, сходными с шимпанзе и людьми, например, лошади и зебры, в действительности могли успешно размножаться. Однако их потомство часто становилось бесплодно само по себе. В общем, исследователи признают, что люди и шимпанзе достаточно генетически схожи, чтобы произвести эмбрион, однако маловероятно, что ему удастся дожить до срока.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что шимпанзе-подростки бунтуют также, как и люди.