Философия из пазлов. Самая древняя сохранившаяся книга Европы таит в себе секреты о Древней Греции

В тихих залах Археологического музея Салоник древний свиток рассказывает о забытых философиях, божественных мифах и вечном поиске ответов. Папирус из Дервени, загадочная реликвия эпохи Филиппа II, является неразрывной связью Европы с прошлым.

Папирус из Дервени, древний свиток, происходящий из периода правления Филиппа II Македонского, примерно между 340 и 320 годами до н. э., является древнейшей европейской рукописью, которую можно расшифровать. Ее название происходит от места находки, расположенного примерно в 10 км к северу от Салоник. Сейчас манускрипт хранится в Археологическом музее, расположенном неподалеку, пишет GreekReporter.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Раскопанное в 1962 году среди остатков погребального очага, размещенного в одной из местных гробниц, это место отличалось значительным количеством бесценных артефактов, состоявших преимущественно из металлических изделий. Занимаясь кропотливым процессом, эксперты тщательно разворачивали и отделяли слои обгоревшего папирусного свитка.

Впоследствии, путем сложных работ по сборке, им удалось воссоединить многочисленные фрагменты, в результате чего удалось восстановить двадцать шесть текстовых строк. К сожалению, нижние части навсегда утрачены в пламени костра.

Папирус Дервени, выступающий как философский трактат, имеет форму аллегорической экспозиции, в центре которой — древняя орфическая поэма, освещающая происхождение божественных потомков. Сторонники орфизма отождествляли себя с легендарным бардом Орфеем, почитая божеств Персефону и Диониса, которые отправились в подземные странствия, а затем вернулись на поверхность.

Ныне манускрипт хранится в Археологическом музее, расположенном неподалеку от Фото: Gts-tg , CC BY-SA 4.0/Wikipedia

Авторство папируса остается предметом научных дискуссий. Текстовая композиция папируса охватывает сочетание диалектов, преимущественно аттического и ионического греческого языка; спорадически появляются также дорические формы. Примечательно, что идентичные термины проявляются в разных диалектических вариантах.

Папирус из Дервени стал самым выдающимся греческим артефактом, включенным в программу ЮНЕСКО "Память мира". Задуманная для защиты от эрозии и пренебрежения архивным наследием человечества, программа подчеркивает значимость предыдущих произведений, одновременно повышая их доступность.

Артефакт имеет колоссальное значение не только как источник для изучения греческой духовности и философии, лежащих в основе западных философских размышлений, но и для подтверждения ранней датировки орфических произведений, которые дают четкое представление о досократовских мыслителях.

Ранее Фокус писал о таинственном народе на территории Мексики. Наконец удалось найти еще несколько их артефактов.