Займут наше место. Ученые рассказали, кто будет править миром, когда человечество вымрет

Исследователи рассуждали над тем, какие животные будут доминировать на Земле, если в один момент все люди на планете умрут от вируса.

Человечество склонно определять доминирование с точки зрения использования инструментов, языка и культуры, а также способностей менять окружающую среду. Исследователи признают, что это весьма антропоцентрический взгляд, который оценивает то, в чем так хороши люди, но полностью игнорирует то, что у нас в действительности не получается, пишет Science Focus.

В то же время, бактерии, например, превосходят человечество по численности и массе. Они уже колонизировали большую часть планеты и, вероятно, продолжат жить на Земле еще долгое время после того, как мы умрем. На протяжении 99,9% истории жизни на нашей планете она прекрасно обходилась без разума человеческого типа, и если мы исчезнем, нет причин полагать, что кто-то обязательно должен занять наше место.

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Например, осьминоги и дельфины уже чрезвычайно умны, однако жизнь под водой не нуждается в огне или электричестве, поэтому строительство машин и очистка металлов для них невозможны, да, собственно, и не нужны. К тому же эволюция для жизни на суше займет около 100 миллионов лет.

Однако приматам на суше было бы гораздо проще приспособиться к нашей среде обитания, которую мы покинем. Бабуины, которые уже живут в непосредственной близости от людей в Южной Африке, являются весьма социальными и обладают интеллектом, схожим с шимпанзе.

Исследователи полагают, что после смерти человечества они смогут захватывать населенные пункты, собирать еду и домашний скот, который теперь останется без присмотра. В результате это, вероятно, приведет к внезапному увеличению численности населения приматов.

Когда запасы провизии закончатся, обезьяны все еще смогут использовать наши здания в качестве укрытий, кроме того, они, вероятно, начнут использовать некоторые металлические инструменты и ножи, которые останутся после нас. Предполагается, что это может обеспечить им некоторое преимущество, чтобы они могли победить других приматов и хищников, с которыми им придется столкнуться.

Однако сложные человеческие машины, увы, заржавеют задолго до того, как бабуины поймут, как их можно использовать и ремонтировать. Впрочем, через тысячи лет доступность очищенных металлов и пластмасс может дать им толчок к некому собственному технологическому процессу.

Ранее Фокус писал о том, что если человечество исчезнет, появится ли кто-то вместо нас: что говорят ученые.