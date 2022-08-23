Если человечество исчезнет, появится ли кто-то вместо нас: что говорят ученые

Можно верить в то, что после возможной гибели людей, появится другая развитая цивилизация, но не все так просто.

Один из хорошо цитируемых философов нашего времени, Уильям Макаскилл из Оксфордского университета, считает, что гибель человечества станет катастрофой для всей Вселенной и объясняет почему, пишет Wired.

Появление новых технологий, а с ними все более мощного оружия, может привести к тому, что человечество может исчезнуть с лица Земли. Это может случиться в результате ядерных ударов или же с помощью биологического оружия.

"Если бы все люди исчезли, что бы это значило с космической точки зрения? Появятся ли другие виды, похожие на нас, которые смогут эволюционировать до хотя бы такого, как у нас технологического уровня? Я считаю, что нет никаких гарантий того, что подобное может произойти. Если люди исчезнут, то это изменит всю историю Вселенной", — говорит Макаскилл.

Человечеству понадобилось 200 млн лет, чтобы люди серьезно эволюционировали после появления на Земле первых млекопитающих. Последний общий предок человека и шимпанзе жил всего 8 миллионов лет назад. Через несколько миллиардов лет Солнце сделает Землю непригодной для жизни. Если человечество внезапно исчезнет, сможет ли появиться подобный разумный вид, которому также понадобятся сотни миллионов лет развития?

[ + – ] Человечеству понадобилось 200 млн лет, чтобы люди серьезно эволюционировали после появления на Земле первых млекопитающих Фото: Inverse/Shutterstock

"Это очень сложный вопрос, но скорее всего новому виду не хватит времени превратиться в такую же цивилизацию до того, как Солнце сожжет Землю", — говорит Макаскилл.

По словам ученого, наша эволюция таит в себе много неизвестных и непредсказуемых моментов. И очень маловероятно, что еще одна подобная цивилизация может снова возникнуть.

"Это утверждение согласуется с парадоксом Ферми. Если во Вселенной находятся сотни миллионов планет, похожих на Землю, которые также находятся не очень далеко и не очень близко к Солнцу, значит на них может быть жизнь. И эта жизнь могла бы эволюционировать за 13,5 млрд лет существования нашей галактики в развитую цивилизацию, которая бы могла путешествовать между звездами. Но мы до сих пор ее не обнаружили. Если галактика такая огромная и в ней столько потенциально обитаемых планет, то где же инопланетяне?", — говорит Макаскилл.

[ + – ] Появление новых технологий, а с ними все более мощного оружия, может привести к тому, что человечество может исчезнуть с лица Земли. Это может случится в результате ядерных ударов или же с помощью биологического оружия Фото: Flickr

По словам ученого, что, если появление жизни – это очень редкое событие и для него нужно чтобы сошлись вместе много факторов. Возможно планет, которые бы имели условия, как на Земле, слишком мало в галактике или вообще нет. Из этого также следует, что события, которые привели к развитию многоклеточной жизни на Земле происходят во Вселенной невероятно редко.

[ + – ] По словам ученого, что, если появление жизни – это очень редкое событие и для него нужно чтобы сошлись вместе много факторов. Возможно планет, которые бы имели условия, как на Земле, слишком мало в галактике или вообще нет. Из этого также следует, что события, которые привели к развитию многоклеточной жизни на Земле происходят во Вселенной невероятно редко Фото: wikipedia

"Если принять во внимание то, что жизнь является сама по себе невероятно редким событием, то возможно Вселенная безжизненна и мы в ней единственный разумный вид", — говорит Макаскилл.

Поэтому, ученый считает, что человечеству просто повезло. Ведь за 4,5 млрд лет существования Земли появление разумного вида на нашей планете произошло всего один раз.

"Поэтому мы не можем быть уверены, что, если человеческая цивилизация прекратит свое существование, какое-то другое технологически способное существо в конечном итоге займет наше место", — говорит Макаскилл.

Ученый предполагает, что если во Вселенной все же не существует других разумных видов, то исчезновение человека будет иметь космическое значение.

"Сейчас и в ближайшем будущем мы сталкиваемся с угрозами, которые могут убить нас всех. И тогда Вселенная может навеки вернуться в то состояние, в котором она находилась большую часть 13,5 миллиардов лет своей истории. Она снова станет пустой, холодной и мертвой", — говорит ученый.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, как на Землю может повлиять ядерная война.

Также ученые пришли к выводу, что из-за ядерной войны между США и Россией умрут более 5 млрд человек, как уже писал Фокус.