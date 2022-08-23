Якщо людство зникне, чи з'явиться хтось замість нас: що кажуть вчені

Можна вірити в те, що після можливої загибелі людей з'явиться інша розвинена цивілізація, але не так просто.

Один із добре цитованих філософів нашого часу, Вільям Макаскілл з Оксфордського університету, вважає, що загибель людства стане катастрофою для всього Всесвіту та пояснює чому, пише Wired.

Поява нових технологій, а з ними все більш потужної зброї, може призвести до того, що людство може зникнути з лиця Землі. Це може статися унаслідок ядерних ударів або за ж допомогою біологічної зброї.

"Якби всі люди зникли, щоб це означало з космічного погляду? Чи з'являться інші види, схожі на нас, які зможуть еволюціонувати до хоча б такого, як у нас технологічного рівня? Я вважаю, що немає жодних гарантій того, що подібне може статися. Якщо люди зникнуть, то це змінить усю історію Всесвіту", — каже Макаскілл.

Людству знадобилося 200 млн років, щоб люди серйозно еволюціонували після появи на Землі перших ссавців. Останній спільний предок людини та шимпанзе жив лише 8 мільйонів років тому. За кілька мільярдів років Сонце зробить Землю непридатною для життя. Якщо людство раптово зникне, чи зможе з'явитися такий розумний вид, якому також знадобляться сотні мільйонів років розвитку?

[ + – ] Людству знадобилося 200 млн років, щоб люди серйозно еволюціонували після появи на Землі перших ссавців Фото: Inverse/Shutterstock

"Це дуже складне питання, але, швидше за все, новому виду не вистачить часу перетворитися на таку ж цивілізацію до того, як Сонце спалить Землю", — каже Макаскілл.

За словами вченого, наша еволюція таїть у собі багато невідомих і непередбачуваних моментів. І дуже малоймовірно, що ще одна подібна цивілізація може знову виникнути.

"Це твердження узгоджується з парадоксом Фермі. Якщо у Всесвіті знаходяться сотні мільйонів планет, схожих на Землю, які також знаходяться не дуже далеко і не дуже близько до Сонця, значить на них може бути життя. І це життя могло б еволюціонувати за 13,5 млрд років існування нашої галактики в розвинену цивілізацію, яка б могла подорожувати між зірками. Але ми досі її не знайшли. Якщо галактика така величезна і в ній стільки потенційно заселених планет, то де ж інопланетяни?" — каже Макаскілл.

[ + – ] Поява нових технологій, а з ними все більш потужної зброї, може призвести до того, що людство може зникнути з лиця Землі. Це може статися унаслідок ядерних ударів або за допомогою біологічної зброї Фото: Flickr

За словами вченого, що якщо поява життя — це дуже рідкісна подія і для нього потрібно, щоб зійшлися разом багато факторів. Можливо планет, які мали б умови, як на Землі, занадто мало в галактиці або взагалі немає. З цього також випливає, що події, які призвели до розвитку багатоклітинного життя на Землі, відбуваються у Всесвіті неймовірно рідко.

[ + – ] За словами вченого, що якщо поява життя — це дуже рідкісна подія і для нього потрібно, щоб зійшлися разом багато факторів. Можливо планет, які мали б умови, як на Землі, занадто мало в галактиці або взагалі немає. З цього також випливає, що події, які призвели до розвитку багатоклітинного життя на Землі, відбуваються у Всесвіті неймовірно рідко Фото: wikipedia

"Якщо взяти до уваги те, що життя є саме собою неймовірно рідкісною подією, то можливо Всесвіт неживий і ми в ньому єдиний розумний вид", — говорить Макаскілл.

Тому вчений вважає, що людству просто пощастило. Адже за 4,5 млрд років існування Землі поява розумного виду на нашій планеті сталася лише один раз.

"Тому ми не можемо бути впевнені, що якщо людська цивілізація припинить своє існування, якась інша технологічно здатна істота зрештою займе наше місце", — каже Макаскілл.

Учений припускає, що якщо у Всесвіті все ж таки не існує інших розумних видів, то зникнення людини матиме космічне значення.

"Зараз і в найближчому майбутньому ми стикаємося із загрозами, які можуть убити нас усіх. І тоді Всесвіт може навіки повернутися в той стан, в якому він знаходився більшу частину 13,5 мільярдів років своєї історії. Він знову стане порожнім, холодним і мертвим", — каже вчений.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, як на Землю може вплинути ядерна війна.

Також вчені дійшли висновку, що через ядерну війну між США та Росією помруть понад 5 млрд людей, як уже писав Фокус.