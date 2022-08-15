Вчені розповіли, як на Землю може вплинути ядерна війна

За словами експертів, у найгіршому сценарії кількість загиблих складатиме сукупне населення Сполучених Штатів, Європи, Російської Федерації та їхніх союзників.

Вчені з Інституту довкілля штату Міннесота, США, та їхні колеги заявили, що вибухи навіть кількох ядерних бомб можуть сильно погіршити врожайність практично у всіх країнах і призвести до масового голоду, про що пише журнал Nature Food.

За оцінками експертів, якщо кількість сажі, що потрапляє в атмосферу, перевищить 5 тераграм (Тг), Сонце виявиться закритим.

Згідно з розрахунками, ядерна війна між Індією та Пакистаном може призвести до викиду в стратосферу від 5 до 47 Тг сажі. Загинути можуть до двох мільярдів людей.

Ще більш руйнівним буде ядерний конфлікт між США та Росією, оскільки викиди сажі можуть сягнути 150 Тг. Це може призвести до ядерної зими. У такому випадку загине близько п'яти мільярдів людей.

Зазначимо, що під час вибуху ядерної бомби вивільняється велика кількість енергії. Вона випаровує все в межах певного радіусу. Все залежить від потужності бомби. У повітря здіймається велика кількість сажі, забруднюється небо. Продовольчим культурам для зростання та врожайності необхідне сонячне світло. Але через закрите сажею Сонце вони не зможуть отримати необхідну кількість світла.

Крім того, у статті йдеться про те, що відбудеться глобальне похолодання. Середня температура на планеті знизиться на 14,8 градусів за Цельсієм. Експерти припустили, що в найгіршому сценарії кількість загиблих складатиме сукупне населення Сполучених Штатів, Європи, Російської Федерації та їхніх союзників.

Раніше Фокус писав, що вибух темної плазми на Сонці досягне Землі 17 серпня. Теоретично це загрожує колапсом енергосистем, перебоями в роботі супутників і радіозв'язку.

Ще нагадаємо, що астрономи створили історію життя Сонця та з'ясували, коли все закінчиться. За словами експертів, людство на Землі зможе прожити ще не більше 1 млрд. років.