Вибух темної плазми на Сонці досягне Землі 17 серпня

За даними ресурсу Spaceweather, шлейф плазми летить до Землі на швидкості понад 2 млн км/год — його шлях займе кілька днів. Теоретично це загрожує колапсом енергосистем, перебоями в роботі супутників і радіозв'язку.

Хмара "темної плазми", яка вирвалася з поверхні Сонця минулими вихідними, вже в середу, 14 серпня, досягне поверхні Землі та, ймовірно, стане причиною геомагнітної бурі. Про це повідомляє Newsweek.

Викид великої плазмової хмари із зовнішньої атмосфери Сонця, або сонячної корони, називають викидом корональної маси (CME). Хмара сонячного газу, заряджена магнітними полями, попрямувала до Землі 15 серпня з області сонячної поверхні, відомої як AR 3076.

За даними ресурсу Spaceweather, який відстежує сонячну активність, "шлейф темної плазми" прямує до Землі на швидкості понад 2 млн км/год. За такої швидкості шлях від Сонця до Землі займе кілька днів.

Корональна маса вивільняється з областей Сонця, відомих як сонячні плями, проте на деяких знімках НАСА вони можуть мати яскравий вигляд.

Як це вплине на людей?

Деякі з таких спалахів теоретично можуть уплинути на життя на Землі: вся справа в упливах із земним магнітним полем. У низці випадків це загрожує складнощами в роботі енергосистем, підвищеним опором супутників. У деяких регіонах можна спостерігати полярне сяйво, причому в таких, де це практично не зустрічається, наприклад, у Флориді або в Джорджії. Ефект упливу корональної маси Землю прийнято називати електромагнітними бурями.

Пресслужба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) минулої неділі виступила з попередженням, у якому йдеться про те, що на планеті очікують незначну магнітну бурю. Іншими словами, можуть виникнути незначні коливання напруги в електромережі та спостерігатися деякий уплив на роботу супутників. Крім того, у деяких американських штатах, таких як Мічиган і Мен, можна буде побачити північне сяйво.

[ + – ] Найактивніші області сонячної поверхні [ + – ] Найактивніші області сонячної поверхні [ + – ] Найактивніші області сонячної поверхні [ + – ] Найактивніші області сонячної поверхні

За даними Центру прогнозів космічної погоди (SWPC), цій магнітній бурі присвоєно клас G1 — тобто очікується, що вона буде найменш інтенсивною. Усього таких класів п'ять.

А ось бурі, що класифікуються як G5, потенційно здатні повністю виводити з ладу енергосистеми, на кілька днів порушити високочастотний радіозв'язок і навіть викликати полярне сяйво в південних регіонах, де це явище можливе лише теоретично.

Раніше Фокус повідомляв, що встановлено світовий рекорд: учені створили найсильніше стабільне магнітне поле. Дослідники з Китайської академії наук змогли перевершити попереднє досягнення та встановити рекорд сили стабільного магнітного поля на рівні 45,22 тесли.

Нагадаємо, що вчені проводять тестування будматеріалів для створення колоній на Місяці. Звичні наземні будматеріали для будівництва в космосі будуть непридатні, тому дослідники скористаються матеріалами місцевого походження.