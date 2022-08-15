Взрыв темной плазмы на Солнце достигнет Земли 17 августа

По данным ресурса Spaceweather, шлейф плазмы летит к Земле на скорости свыше 2 млн км/час — его путь займет несколько дней. В теории это чревато коллапсом энергосистем, перебоями в работе спутников и радиосвязи.

Облако "темной плазмы", которые вырвалось с поверхности Солнца в минувшие выходные, уже в среду, 17 августа, достигнет поверхности Земли, и, предположительно, станет причиной геомагнитной бури. Об этом сообщает Newsweek.

Выброс большого плазменного облака из внешней атмосферы Солнца, или солнечной короны, называют выбросом корональной массы (CME). Облако солнечного газа, заряженное магнитными полями направилось к Земле 14 августа из области солнечной поверхности, известной как AR 3076.

По данным ресурса Spaceweather, который отслеживает солнечную активность, "шлейф темной плазмы" направляется к Земле на скорости свыше 2 млн км/час. При такой скорости путь от Солнца до Земли займет несколько дней.

Корональная масса высвобождается из областей Солнца, известных как солнечные пятна, однако на некоторых снимках НАСА они могут выглядеть ярко.

Как это повлияет на людей?

Некоторые из таких вспышек теоретически могут оказать влияние на устройство жизни на Земле: все дело во воздействиях с земным магнитным полем. В ряде случаев это чревато сложностями в работе энергосистем, повышенным сопротивлением спутников. В ряде регионов может наблюдаться полярное сияние, причем в таких, где это практически не встречается, например во Флориде или Джорджии. Эффект воздействия корональной массы на Землю принято называть электромагнитными бурями.

Пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в минувшее воскресенье выступила с предупреждением, в котором говорится, что на планете ожидается незначительная магнитная буря. Другими словами, могут возникнуть незначительные колебания напряжения в электросети и наблюдаться некоторое влияние на работе спутников. Более того, в некоторых американских штатах, таких как Мичиган и Мэн, можно будет увидеть северное сияние.

[ + – ] Наиболее активные области солнечной поверхности. [ + – ] Наиболее активные области солнечной поверхности. [ + – ] Наиболее активные области солнечной поверхности. [ + – ] Наиболее активные области солнечной поверхности.

По данным Центра прогнозов космической погоды (SWPC), этой магнитной буре присвоен класс G1 — то есть ожидается, что она будет наименее интенсивной. Всего таких классов пять.

А вот бури, классифицирующиеся как G5, потенциально способны полностью выводить из строя энергосистемы, на несколько дней нарушить высокочастотную радиосвязь и даже вызвать полярное сияние в южных регионах, где это явление возможно лишь в теории.

Ранее Фокус сообщал, что установлен мировой рекорд: ученые создали самое сильное стабильное магнитное поле. Исследователи из Китайской академии наук смогли превзойти предыдущее достижение и установить рекорд силы стабильного магнитного поля на уровне 45,22 тесла.

Напомним, что ученые проводят тестирование стройматериалов для создания колоний на Луне. Привычные наземные стройматериалы для возведения построек в космосе будет непригодны, поэтому исследователи воспользуются материалами местного происхождения.