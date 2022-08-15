Ученые рассказали, как на Землю может повлиять ядерная война

По словам экспертов, в наихудшем сценарии число погибших будет составлять совокупное население Соединенных Штатов, Европы, Российской Федерации и их союзников.

Ученые из Института Окружающей среды штата Миннесота, США, и их коллеги заявили, что взрывы даже нескольких ядерных бомб может сильно ухудшить урожайность практически во всех странах и привести к массовому голоду, о чем пишет журнал Nature Food.

По оценкам экспертов, если количество сажи, попадающей в атмосферу, превысит 5 тераграмм (Тг), Солнце окажется закрыто

Согласно расчетам, ядерная война между Индией и Пакистаном может привести к выбросу в стратосферу от 5 до 47 Тг сажи. Погибнуть могут до двух миллиардов человек.

Еще более разрушительным будет ядерный конфликт между США и Россией, так как выбросы сажи могут достигнуть 150 Тг. Это может привести к ядерной зиме. В таком случае погибнет около пяти миллиардов человек.

Отметим, что при взрыве ядерной бомбы высвобождается большое количество энергии. Она испаряет все в переделах определенного радиуса. Все зависит от мощности бомбы. В воздух поднимается большое количество сажи, загрязняется небо. Продовольственным культурам для роста и урожайности необходим солнечный свет. Но из-за закрытого сажей Солнца они не смогут получить необходимое количество света.

Кроме того, в статье сказано, что произойдет глобальное похолодание. Средняя температура на планете снизится на 14,8 градуса по Цельсию. Эксперты предположили, что в наихудшем сценарии число погибших будет составлять совокупное население Соединенных Штатов, Европы, Российской Федерации и их союзников.

Ранее Фокус писал, что взрыв темной плазмы на Солнце достигнет Земли 17 августа. В теории это чревато коллапсом энергосистем, перебоями в работе спутников и радиосвязи.

Еще напомним, что астрономы создали историю жизни Солнца и выяснили, когда все закончится. По словам экспертов, человечество на Земле сможет прожить еще не больше 1 млрд лет.