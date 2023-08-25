Археологический клад. На севере Италии обнаружен массивный храм Капитолий І века (фото)
Под тихими просторами Сарсины, североитальянского городка, команда археологов обнаружила большой храм Капитолий, сооружение, построенное римлянами в 1 веке до нашей эры.
Состояние храма, которое характеризуется отличной сохранностью, дополняется брусчаткой из песчаника вокруг. Примечательно, что этот храм связан с культовым сооружением, которое процветало в римскую эпоху. Архитектурная конфигурация храма отличается своей четырехугольной и треугольной формой. Горизонтальные слои блоков песчаника, составляющих его фундамент, идентифицируются как подиум, который должен был бы поддерживать стены античного культового сооружения, пишет Ancient Origins.
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Недавнее открытие храма Капитолий назвал "археологическим сокровищем" министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано. Санджулиано отметил потенциальное значение этой находки, ссылаясь на ее способность осветить историческую траекторию и эволюцию определенного географического региона. Он также отметил, что эта находка имеет важное значение для развития исторических и археологических исследований.
Итальянское министерство культуры, после обнародования этой выдающейся находки, рассказало о своих раскопках, обнаружив остатки, вероятнее всего, подиума Капитолия, украшенного мраморными плитами. Кроме того, обнаружена дренажная система, а также доказательства, указывающие на более раннее поселение Умбро, датируемое 4 веком до нашей эры.
Храм Капитолия соответствует типологии итальянского храма, которая находит значительное подтверждение на полуострове. Его сохранившаяся высота достигает 2,85 метра.
Исследователи считают эту архитектурную реликвию Капитолием, храмом, посвященным Капитолийской триаде божеств — Юпитеру, Юноне и Минерве. Храмы Капитолия, появившиеся в эпоху Августа и Юлиев-Клавдиев, обычно строили в местах, имевших первостепенное значение для ранней Римской империи, в частности Рим, Помпеи, Остия Антика и другие.
Запланированные на 23 и 24 сентября 2023 года Дни европейского наследия официально представят это знаменательное открытие общественности, проливая свет на сочетание римских и средневековых влияний в Сарсине.
Рядом с храмом Капитолий стоят сооружения эпохи высокого средневековья, создавая захватывающее сочетание исторических эпох. Сарсина, известная как родина выдающегося драматурга Плавта (ок. 254-184 гг. до н. э.), прославившегося своими комедиями, считающимися одними из древнейших завершенных произведений латинской литературы, олицетворяет смешение античной и средневековой эпох.
Историческое повествование города уходит своими корнями в поселение умбров, итальянского народа, покоренного римлянами в 3 веке до нашей эры. После завоевания Сарсина стала центром пастушьего региона.
В современном городе сохранилось несколько остатков римской эпохи — общественные бани, остатки различных храмов, городские укрепления, а также множество археологических находок, среди которых амфоры, керамика, столбы и бронзовые артефакты.
Расположенная среди живописных ландшафтов региона Эмилия-Романья в Италии, Сарсина манит туристов и путешественников своим увлекательным сочетанием истории и культуры, а также кулинарными шедеврами.
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