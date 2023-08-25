Битва за Луну началась: почему космические агентства пытаются приземлиться на Южном полюсе Луны

Данный регион являются очень важным местом на Луне и уже началась настоящая космическая борьба между странами за право иметь больше возможностей для реализации своих программ.

В свете последних событий создается впечатление, что космические агентства разных стран хотят попасть именно в район Южного полюса Луны. Индия успешно посадила здесь свой аппарат в рамках миссии "Чандраян-3". России этого не удалось и ее аппарат "Луна-25" разбился. США планируют высадить здесь астронавтов в 2025 году. Китай в ближайшие годы планирует посадить здесь свой аппарат, а затем также высадить астронавтов. В чем причина такой заинтересованности южным полярным регионом Луны? Об этом пишет Inverse.

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Можно выделить две основные причины такого интереса к данному участку лунной поверхности – экономическую и политическую.

Во-первых, в южном полярном регионе, который усеян кратерами, именно в последних хранится большое количество водяного льда. Если этот лед начать перерабатывать на Луне, то таким образом можно получить воду, кислород и водород. Это даст возможность создать необходимые условия для поддержания жизнеспособности постоянной лунной базы. К тому же на Луне можно будет создавать ракетное топливо. Таким образом не придется доставлять такие ценные ресурсы с Земли, что значительно удешевит стоимость полетов на Луну.

Во-вторых, борьба за освоение района Южного полюса Луны напоминает лунную гонку прошлого века, когда США и СССР соревновались за то, кто первым высадится на Луну. Американцы, как известно победили. Та страна, которая первой создаст здесь действующий аванпост будут иметь больше возможностей для реализации своей не только лунной, но и марсианской программы.

Можно выделить две основные причины такого интереса к данному участку лунной поверхности – экономическую и политическую Фото: NASA

Дело в том, что Луна рассматривается как своеобразный испытательный полигон перед высадкой человека на Марс. Например, NASA в конце этого десятилетия планирует построить на орбите вокруг Луны космическую станцию Gateway, которая будет служить перевалочным пунктом, как для полетов на Луну, так и для будущих полетов на Марс. Пока что точно неизвестно, когда американцы планируют построить свою базу на Луне, но предварительные планы указывали на начало 2030-х годов.

Свои планы на Луну и Марс также имеют Индия, Китай, и до сих пор даже Россия, несмотря на крах недавней лунной миссии. Они также хотят высадить своих астронавтов на спутнике Земли именно в районе Южного полюса Луны и создать здесь свои базы. Для этих стран Луна, как и для США, также является "трамплином" перед полетами на Марс.

Кстати, Япония также хочет включиться в лунную гонку, а Европа будет принимать участие в освоении Луны в сотрудничестве с США в рамках обширной лунной программы Artemis ("Артемида"). Это имя было присвоено проекту потому как, согласно древнегреческой мифологии, эта богиня была сестрой Аполлона. Ну а имя этого бога, как известно носила предыдущая успешная американская лунная программа, которая завершилась в 1972 году.

Луна рассматривается как своеобразный испытательный полигон перед высадкой человека на Марс Фото: NASA

Сейчас уже известны планы основных участников лунной гонки и с ними можно ознакомиться ниже.

2024 год. Астронавты лунной миссии NASA Artemis 2 совершат облет Луны на космическом корабле, но не высадятся на ее поверхность. В том же году китайский посадочный модуль "Чанъэ-6" должен совершить посадку на обратной стороне Луны. Он должен собрать здесь образцы местного реголита и доставить их на Землю.

2025 год. В рамках миссии Artemis 3 NASA планирует совершить высадку астронавтов на Луну. Также в ходе этой миссии на орбиту вокруг Луны буду доставлены первые два модуля космической станции Gateway.

2026 год. Китай планирует приземлить свой посадочный аппарат "Чанъэ-7" в районе южного полюса Луны.

2027 год. Россия еще до крушения "Луны-25" планировала на этот год запуск орбитального аппарата "Луна-26", который должен был исследовать полюса спутника Земли.

2026-2028 годы. Индия совместно с Японией планирует приземлить в районе Южного полюса Луны посадочный аппарат "Чандраян-4".

2028 год. Китай собирается посадить в южном полярном регионе аппарат "Чанъэ-8" и испытать технологию 3D-печати зданий из лунного реголита. В рамках миссии Artemis 3 NASA хочет высадить на Луне еще больше астронавтов, а также доставит на орбиту вокруг Луны еще один модуль станции Gateway. На это же год Россия планировала посадку в этом же районе Луны своего посадочного модуля "Луна-27".

2029 год. В рамках миссии Artemis 5 NASA собирается доставить на Луну в район Южного полюса еще больше астронавтов, чем в предыдущих пилотируемых миссиях.

2029-2031 годы. В рамках миссии Artemis 6 NASA доставит четвертый модуль для станции Gateway и снова планирует высадить астронавтов на Луне. Китай планирует совершить посадку своих астронавтов на Луне.

Дальнейшие планы космических агентств еще слишком туманны. Но США в начале 2030-х годов планирует построить на Луне постоянную базу, а Китай вместе с Россией планировали к 2035 году построить нечто подобное. Международная гонка за место на Луне начинает набирать обороты, и эксперты считают, что борьба за Луну может быть очень напряженной.

Как уже писал Фокус, первый земной аппарат уже отправился изучать поверхность Луны в районе Южного полюса нашего спутника. Этот луноход принадлежит Индии.