Флирт вместо насмешки и боль в костях вместо сифилиса. Чтобы понять тексты Шекспира, создали словарь

Исследователи выпустили современный словарь шекспировских слов — энциклопедия в двух томах обойдется в 500 долларов и поможет лучше понять то, о чем писал драматург.

24 августа издательство Bloomsbury выпустило "Арденскую энциклопедию языка Шекспира", которая объединила более 20 000 слов и фраз, использованных писателем в пьесах XVI и XVII веков. Увлекательный сборник состоит из двух томов и 900 страниц и, как полагают ученые, должен пролить свет на все те странные и замечательные слова английского языка, которые давно вышли из употребления, пишет Daily Mail.

Впрочем, в сборник также вошли слова, которые до сих пор используются, но совершенно в другом значении. По словам профессора английского языка и лингвистики Ланкастерского университета, который придумал и возглавил этот проект, Джонатана Калпепера, это пособие должно значительно облегчить понимание произведений Уильяма Шекспира.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впрочем, позволить себе энциклопедию смогут далеко не все, ведь сборник в двух томах обойдется чуть больше 500 долларов. Предполагается, что двутомник в основном предназначен для библиотек, однако позволить его себе сможет каждый, у кого есть свободные 500 долларов.

По словам Калпепера, они с коллегами использовали "корпусную лингвистику", которая предполагает компьютерный анализ огромных наборов языковых данных. Авторы книги предполагают, что энциклопедия позволит сделать чтение Шекспира более познавательным, особенно для школьников и студентов.

Арденская энциклопедия языка Шекспира Фото: Bloomsbury

Например, Уильям Шекспир использовал слово "старость" для обозначения сниженных умственных способностей или слепой любви. При этом термин "боль в костях" в его текстах использовался для обозначения сифилиса, а "поцелуй в ухо" означал шепот или распространение слухов.

Любопытно, что под "успехами" чаще всего подразумевались результаты, независимо от того, были ли они положительными или отрицательными. Слово "ужин" чаще всего использовалось для обозначения "обеда".

Калпепер отмечает, что слово "часы" использовалось Шекспиром для обозначения термина "шуметь, как курица". Впрочем, в некоторых текстах оно также использовалось в своем нынешнем значении. Другими, не менее причудливыми словами, которые использовались автором, были: "флирт" в качестве "насмехаться", "панк" в качестве оскорбления, нанесенного распутной женщине или проститутке.

В сборник также вошли слова, которые около 400 лет назад полностью вышли из употребления, а потому многие не знают их значения, например: "прити" означает "пожалуйста", а "малаперт" означает "неуважение".

По словам профессора Калпепера, его любимым словом из энциклопедии является "клак-диш". Это слово обозначает блюдо, которое несет нищий с крышкой, с помощью которой можно издавать щелкающие звуки для привлечения внимания. Кроме того Шекспир использовал выражение "крапивные мошки" для обозначения плохого настроения.

Авторы энциклопедии отмечают, что она является наиболее полным словарем языка Шекспира со времен работы немецкого писателя Александра Шмидта в начале 1870-х годов. Отметим, что команда также работает над еще тремя томами, которые будут опубликованы в течение следующих трех лет. В общей сложности энциклопедия будет состоять из 5 томов.

По словам профессора Калпепера, в третьем томе будут описаны "лингвистические отпечатки пальцев", которые характеризуют каждую пьесу и каждого персонажа в ней, а в четвертом томе будут визуально показаны взаимодействия между персонажами. Пятый том энциклопедии будет посвящен языку, которые "конструирует" темы Шекспира, такие как любовь, смерть и власть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли несоответствия в пьесах известного драматурга.