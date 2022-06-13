Шекспир был не прав. Ученые нашли несоответствия в пьесах известного драматурга

Новое исследование показывает, что герои пьес Шекспира не могли умереть так, как это описал английский драматург.

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Британский химик Кэтрин Харкап, которая проанализировала сцены смерти в разных пьесах Уильяма Шекспира, считает, что они нереалистичные и объяснила почему, сообщает Daily Mail.

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По словам ученой, знаменитый английский драматург "убил" в своих произведениях более 70 героев. Автор описывал разные смертельные случаи, в том числе смерть от ножа, от укуса змеи, приема яда и даже от отсечения головы.

"Шекспир был хорошим наблюдателем, но он не всегда точно и правдоподобно мог описать смерть, в частности ее причины. У него много несоответствий и да, Шекспир иногда ошибался", — говорит Кэтрин Харкап, которая провела научный анализ произведений английского драматурга.

[ + – ] Знаменитый английский драматург Уильям Шекспир "убил" в своих произведениях более 70 героев. Автор описывал разные смертельные случаи, в том числе смерть от ножа, от укуса змеи, приема яда и даже от отсечения головы Фото: Daily Mail

По словам ученой, во то время, когда жил и творил Шекспир, а это конец 16 и начало 17 века, люди в Англии в среднем жили 35 лет. Многих преступников казнили публично путем обезглавливания. А потому тема смерти очень интересовала публику того времени.

"Это значит, что Шекспир должен был создавать свои произведения максимально кровавыми и ужасными. На сцене героев должны были либо убивать, либо же они сами умерщвляли себя. Толпа любила подобные развлечения, да это для них было развлечение", — говорит Харкап.

Но научный анализ пьес Шекспира, который провела Харкап, показывает, что некоторые смертельные случаи в этих произведениях выглядят неправдоподобно. Как пример она приводит смерти главных героев из пьес "Гамлет", "Антоний и Клеопатра" и "Ромео и Джульета".

"В трагедии "Гамлет" отца Гамлета убил его брат Клавдий. Он влил яд в его ухо. Но такая смерть не соответствует действительности. Яд не сработает, он не сможет проникнуть в организм, ведь ушная сера и хрящи не позволят смертельному веществу пройти дальше", — говорит Харкап.

[ + – ] В трагедии "Гамлет" отца Гамлета убил его брат Клавдий. Он влил яд в его ухо. Но такая смерть не соответствует действительности Фото: Daily Mail

Что касается трагедии "Антоний и Клеопатра", то царица Египта Клеопатра теряет своего возлюбленного и вот-вот потеряет свою страну. Поэтому она просит тайно принести ей ядовитую змею в корзине с инжиром. По словам Харкап, ядовитая египетская кобра по размеру может быть примерно 1,5 метра, а значит ее очень сложно пронести тайком в корзине с инжиром.

"В пьесе Клеопатра произносит всего несколько слов после того, как прижала змею к своей груди, а потом после укуса поднесла ее к своей руке. И после этого она тихо и мирно умирает. Но это невозможно. Это не легкая, а по-настоящему мучительная смерть. После того, как яд попадет в организм, человек начнет задыхаться, но до этого он будет корчится и страдать от жуткой боли. Я думаю, если бы Клеопатра сделала это по-настоящему, то у нее было бы не несколько слов, а намного больше", — говорит Харкап.

[ + – ] В пьесе Клеопатра произносит всего несколько слов после того, как прижала змею к своей груди, а потом после укуса поднесла ее к своей руке. И после этого она тихо и мирно умирает. Но это невозможно Фото: Daily Mail

По словам Харкап, грудь, согласно исследованию пчелиных укусов, является одной из самых болезненных частей тела. Еще и от этого Клеопатра испытывала бы невыносимую боль.

Что касается мнимой смерти главной героини в пьесе "Ромео и Джульетта", то ученая также находит ее не совсем реальной. В произведении Шекспира, Джульетта инсценирует собственную смерть с помощью специального зелья, которое делает ее не по-настоящему мертвой, то есть у нее замедляется пульс и дыхание на 42 часа.

По словам Харкап, яд тетродоксин, который содержится в рыбе фугу, действительно может сделать так, что пульс у человека замедлится и он перестанет дышать. Шекспир, возможно, слышал о действии этого яда, который может вызвать паралич и смерть, от торговцев, которые бывали в Японии.

[ + – ] Что касается мнимой смерти главной героини в пьесе "Ромео и Джульетта", то ученая также находит ее не совсем реальной. В произведении Шекспира, Джульетта инсценирует собственную смерть с помощью специального зелья, которое делает ее не по-настоящему мертвой, то есть у нее замедляется пульс и дыхание на 42 часа Фото: Daily Mail

"Но в пьесе говорится о том, что от приема этого зелья не будет дальнейших проблем со здоровьем. Но я думаю, что если человек не дышит 42 часа, то проблемы точно будут и должны появиться явные побочные эффекты воздействия яда", — говорит Харкап.

Поэтому ученая считает, что в пьесах Шекспира Клеопатра умерла нереально быстро, отец Гамлета не мог умереть от яда, влитого в ухо, а Джульетта не могла принять никакого реального зелья, которое помогло бы ей казаться мертвой в течение почти двух дней.