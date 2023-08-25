Страна ленивых обезьян. Как найти землю лени и земных наслаждений, где упорный труд страшный грех

В этой стране живут настоящие лентяи, звери бегают жареными, а дома сделаны из пряников. Последней изюминкой является сыр, лежащий повсюду вместо камней.

В области воображения существует постоянное представление: чем дальше человек путешествует от источников своих проблем, тем ближе он к достижению счастья. Представьте себе вымышленный рай, расположенный на далеком Востоке, Западе, Севере или Юге — царство, не обремененное трудом, конфликтами, страданиями, темнотой, нищетой или смертью, пишет Grunge.

Здесь не господствуют ни домашние животные, ни их вездесущие экскременты. Лисы и змеи являются лишь неудобствами, не связанными со строгим уходом за землей. Источники бьют потоками вина и целебных средств, а монахи и монахини беспрепятственно отправляются в полуночные выходки, свободные от божественного надзора.

Среди самых почитаемых существ — ленивец, олицетворяющий вершину восторга. Ежедневное существование разворачивается как неторопливая вакханалия, праздник наслаждения, отдыха, где буквально текут реки с молоком и медом.

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Этот образ отражает лишь одну из версий рая. Вернитесь в 1300-е годы и возьмите импровизированное интервью у жителей Европы. Задайте вопрос: "Какой образ украшает полотно вашего идеального рая?". Ответ может перекликаться с приведенным выше описанием, тогда необходимо заглянуть в страну Шлараффенланд.

Исходя из неоднозначных истоков, его распространение остается загадочным. Его окутала утраченная для летописей продолжительность, а его распространение захватило прежде всего привилегированные эшелоны, а не крестьянские слои.

Тем не менее, очертания Шлараффенланда мастерски передают дух своей эпохи. В то время как современные утопические видения тяготеют к экономическому или общественному равенству, жители средневековой Европы семь веков назад сосредотачивались на более простом желании — добывании средств к существованию.

Исходя из неоднозначных истоков, его распространение остается загадочным Фото: Wikimedia Commons

История Шлараффенланда раскрывается в легенде французской поэмы, датированной 1250 годом н.э., имеющей меткое название "Fabliau de Cocagne" или "Страна изобилия". Гибрид сказки и социальной критики, она освещала изобилие средств к существованию.

Выразительные цвета рая украшали различные пейзажи, примером чего может служить "Декамерон" Джованни Боккаччо. Написанный в 1353 году, через несколько лет после того, как в 1348 году Флоренцию опустошила "Черная смерть", этот стостраничный опус манил читателей в различные сферы возвышенного вдохновения.

Итальянская версия открывала мир, где виноградные лозы обвивали колбасы, а гуси приносили деньги, включая гусят. В горе, вылепленной из тертого пармезана, жили жители, которые занимались только изготовлением макарон и равиоли, варя их в бульоне из каплунов.

Через этот райский уголок протекал ручей виноградного сочного вина, в котором не было никакой примеси воды. Интересно, что во всех воплощениях Шлараффенланда полезность воды распространялась только на купание.

Шлараффенланд изображают как перевернутую реальность, преисполненную "карнавального юмора" Фото: Wikimedia Commons

Визуальность находит свой апогей в изображении Питера Брейгеля, фламандского художника 16-го века. Его шедевр 1567 года, "Страна лентяев", увековечивает трех лежачих мужчин, которые получают вино, каскадом льющееся с дерева в их рты. Блины устилают крышу, а полусъеденное яйцо вьется на маленьких ножках.

Шлараффенланд изображают как перевернутую реальность, полную "карнавального юмора". Здесь царят заварные дожди три дня в неделю и спонтанный рост жареного мяса и ветчины. По улицам ездят самоходные пухлые гуси, залитые белым чесночным соусом, а дома украшают съедобными атрибутами — рыбными стенами, крышами из бекона и колбасными заборами.

На протяжении веков элита присваивала нарратив "Страны лентяев" для распространения кодексов этического поведения. Неизменно, с течением времени мелочи земного рая метаморфизировались, но мало кто из нынешних людей отказывается от соблазна посетить те волшебные земли.

Ранее Фокус писал, что игра в классики оказалась древним изобретением вовсе не для детей.