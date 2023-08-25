Выдумали римские легионеры: игра в классики оказалась древним изобретением совсем не для детей

Классики — это всемирно известная игра, в которую играют, как правило, на асфальте, расчерченном мелом на квадратики или другие фигуры. Интересно, что эта игра может достигать своими корнями римской античности, а именно быть тренировкой римских легионеров.

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Хотя историческая достоверность того, что римские солдаты играли в классики, остается спекулятивной, некоторые источники предполагают, что они участвовали в разновидности игры, включавшей прыжки вдоль серии квадратов длиной около 30.5 метров, в полных доспехах, пишет Grunge.

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Остается вероятным, что классики, которые мы знаем сегодня, не имеют прямых корней в Древнем Риме; однако, физические упражнения, похожие на эту игру, могли косвенно повлиять на ее развитие в течение двух тысячелетий. Вероятно, дети наблюдая за тренировками взрослых, адаптировали их для себя, превратив в игру.

Как отмечалось в статье 1886 года в "Журнале Антропологического института Великобритании и Ирландии", невинные детские забавы часто скрывают в себе рудименты предыдущих эпох и языческих традиций.

Следуя этой нарративной линии, подъем Римской империи мог распространить подобные игры в разрозненных регионах, охватывающих современные Финляндию, Испанию, Италию, Шотландию, Шотландию и другие страны. Первое задокументированное упоминание о классиках, появляется в Альманахе Бедного Робина 1667 года — сборнике интересных фактов.

Относительное отсутствие этого термина в более ранних письменных источниках можно объяснить тем, что в исторических текстах преобладало внимание к монархам, войнам и религиозным темам, а не к детским развлечениям.

Действительно, классики распространены по всему миру. В Нидерландах игру называют "hinkelbaan", а в Германии — "templehupfen". Аргентинцы признают его как "rayuela", а во Вьетнаме он называется "pico". Индийские дети занимаются "ekaria dukaria", а французы называют его "marelles". Английское номенклатурное название "hopscotch" происходит от слияния слова "hop" и старофранцузского термина "escocher", который означает "резать" и происходит от английского слова "scratch".

Однако простота современных правил игры в классики отрицает ее историческую эволюцию. Современная версия, характеризующаяся десятью квадратами и могущая быть адаптирована для сольной или групповой игры, несомненно, отличается от своих предыдущих воплощений. Несмотря на ее глобальное однообразие сегодня, разумно предположить, что игра претерпела многочисленные трансформации на протяжении своей истории.

Несмотря на то, что преобладающий дискурс склоняется к гипотезе римских солдат, вышеупомянутая статья 1886 года из "Журнала Антропологического института Великобритании и Ирландии" представляет альтернативную концепцию. В ней предлагается астрологическое происхождение классиков, где прохождение квадратов отражает продвижение по знакам зодиака.

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