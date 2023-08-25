Зависшие в океане. Обнаружены загадочные окаменелости возрастом 500 млн лет с темными полосами

Исследователи считают, что эта удивительная находка может пролить свет на тайны странных морских существ, обитающих в океане сотни миллионов лет назад.

В новом исследовании ученые описали новое ископаемое, названное Megasiphon thilakos. Предполагается, что возраст загадочной окаменелости 500 миллионов лет и она может пролить свет на жизнь удивительных морских существ, обитающих на планете сотни миллионов лет назад, пишет Sci Tech Daily.

Ископаемое было обнаружено постдокторантом кафедры организменной и эволюционной биологии Гарвардского университета Карма Нанглу и его коллегами. Авторы исследования отмечают, что обнаруженная окаменелость предполагает, что предки оболочников жили в океане как стационарные взрослые особи, питались фильтром и, вероятно, претерпели метаморфозу из головастикоподобной личинки.

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Отметим, что оболочники считаются весьма странными существами, которые бывают разных форм и размеров, а также ведут весьма разнообразный образ жизни. Основная часть этих морских существ, как правило, имеют бочкообразную форму с двумя сифонами, выступающими из тела. Исследователям известно, что один из сифонов всасывает воду с частицами пищи посредством всасывания, что позволяет животному питаться с помощью внутреннего фильтрующего устройства в виде корзины. После того как оболочник поглощает необходимую пищу, другой сифон выбрасывает ненужные остатки воды.

Ученые отмечают, что существует две основные линии оболочников:

асцидии;

аппендикулярии.

Большинство асцидий начинают свою жизнь подвижными и похожими на головастиков, по мере взросления они превращаются в бочкообразные взрослые особи с двумя сифонами и проводят свою взрослую жизнь на морском дне. Аппендикулярии, напротив, сохраняют внешний вид головастиков даже когда вырастают и свободно плавают в верхних слоях воды.

Сравнение нового кембрийского оболочника Megasiphon thylakos (a,b) с некоторыми современными оболочниками (c,d,e) Фото: Karma Nanglu

По словам Нанглу, метаморфоза асцидий, когда они прилипают к камню головой и буквально поглощают свой хвост, чтобы превратиться в существо с двумя сифонами выглядит "весьма впечатляюще". Не менее любопытным кажется и то, что оболочники являются ближайшими родственниками позвоночных, к которым относятся рыбы, млекопитающие и даже люди.

Трудно представить, как это странное на вид существо могло быть связано с позвоночными, если бы не головастики. Однако, по словам Нанглу, тесная связь оболочников с позвоночными делает их изучение критически важным для нашего понимания собственного эволюционного происхождения. Однако их изучение затрудняется тем, что они полностью отсутствуют в летописи окаменелостей — существует всего несколько ископаемых, которые сегодня доступны ученым.

Не имея достаточного материала для изучения ученые ранее полагались на то, что можно было узнать у современных видов оболочников. Так как исследователям не была известна морфология и экология последнего общего предка оболочников, они могли лишь предполагать, как они выглядели и как питались.

Подробности анатомии тилакоса Megasiphon. У M. thilakos было два выступающих сифона и бочкообразное тело Фото: Karma Nanglu

Однако теперь у ученых появилась окаменелость возрастом 500 миллионов лет, имевшая все основные признаки асцидии: бочкообразное тело и два сифонообразных нароста. Однако была другая особенность, которая привлекла внимание исследователей — темные полосы. Проходящие вверх и вниз по телу животного.

К счастью, ученым удалось провести параллельное сравнение с современными асцидиями с помощью мощных изображений ископаемого. Результаты позволили ученым обнаружить поразительное сходство между мышцами современных оболочников, которые позволяют им открывать и закрывать сифоны и темными полосами на теле ископаемого.

По словам Нанглу, это позволяет предположить, что взрослые особи Megasiphon thilakos, вероятно, вели неподвижный образ жизни и питались через фильтр с помощью своих сифонов.

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