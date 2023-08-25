Слон и Моська. Ученые показали, как крошечный паук поедает мышь в 10 раз больше себя (видео)

Устрашающие кадры того, как 1,4-сантиметровый паук с легкостью разделывается с почти 10-сантиметровым грызуном.

Большинство пауков едва ли можно назвать опасными для человека, в том числе и пресловутая благородная ложная вдова (Steatoda nobilis). Однако крошечный паук, не способный навредить человеку, в действительности является грозным хищником для весьма крупных в сравнении со своими размерами позвоночных, например, ящериц, летучих мышей, а теперь, как показывает видео, и землероек, пишет Science Alert.

Авторам исследования удалось запечатлеть ужасные мгновения жизни карликовой землеройки (Sorex minutus), которая пала жертвой паука-ложной вдовы. Несмотря на свое название, карликовые землеройки кажутся гигантами в сравнении с пауками — длина взрослой особи достигает около 5 сантиметров плюс хвост длиной около 4 сантиметров. Простыми словами, животное в три раза длиннее паука-ложной вдовы — всего 1,4 сантиметра, не считая хвоста, и весит в 10 раз больше.

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Так как ложные вдовы не обладают размерами тарантулов, которые могут соперничать с позвоночными, им приходиться охотиться, используя комбинацию мощного яда и прочного шелка. Именно это и запечатлел на камеру зоолог из Университета Голуэя Доун Стерджесс в собственном доме в городе Чичестер на юге Англии.

На кадрах видна паутина благородной ложной вдовы, расположенная за окном, в которую угодила карликовая землеройка. Зоолог отмечает, что находясь в паутине, землеройка все еще оставалась жива, хотя и сделала всего несколько легких движений в начале видео. Предполагается, что это связано с тем, что животное было парализовано мощным нейротоксичным ядом, который незамедлительно вызывает нервно-мышечный паралич.

На видео также видно, как паук то и дело передвигается взад-вперед между жертвой и стропилами над окном, используя шелк, чтобы поднять землеройку вверх примерно на 25 сантиметров. Потребовалось 25 минут, чтобы паук смог поднять жертву на стропила, обернул землеройку шелком, а затем питался ей три дня. После этого он попросту сбросил с паутины то, что осталось от землеройки.

Зоолог отмечает, что к этому моменту останки животного представляли собой не что иное, как мех, кости и кожу. Отметим, что до сих пор не ясно, как пауку удалось поймать землеройку изначально, однако зоолог предполагает, что это произошло вовсе не случайно.

Исследователи отмечают, что это третий отчет за последние 5 лет о том, как благородная ложная вдова поймала позвоночное. Их методы охоты указывают на адаптацию к "привычному хищничеству позвоночных".

По словам ведущего автора исследования, зоолога из Университета Голуэя Мишеля Дюгона, данное видео стало еще одной демонстрацией того, чтоб благородная ложная вдова в действительности отлично приспособлена к уничтожению крупной добычи, используя мощный яд, прочный шелк и сложное охотничье поведение.

Авторы исследования отмечают, что это первый задокументированный случай, когда член семейства пауков Theridiidae охотился на землеройку в Ирландии или Великобритании, а также первый случай, когда какой-либо вид ложной вдовы в принципе охотился на землеройку.

Благородная ложная вдова родом из Мадейры и Канарских островов, но за последнее столетие стала инвазивным видом в нескольких других частях мира. Укус благородной ложной вдовы может быть весьма болезненным для человека, он не смертелен для человека и не представляет особого риска для здоровья человека.

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