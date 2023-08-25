Плавание и похудение: действительно ли этот вид спорта может помочь — что говорят ученые

Занятия в бассейне имеют множество преимуществ для здоровья, но теперь исследователи рассказали, могут ли они помочь снизить вес.

Не секрет, что во время плавания задействованы почти все группы мышц, кроме того, оно имеет множество преимуществ для здоровья. Предыдущие исследования уже показали, что занятия в бассейне могут помочь в снижении риска развития хронических заболеваний, являются отличным способом снижения стресса, а также увеличивают продолжительность жизни, пишет Saga Exceptional.

Однако может ли плавание быть эффективным для похудения? Исследователи попытались ответить на этот вопрос. Результаты исследования показывают, что регулярные занятия в бассейне в действительности могут помочь привести фигуру в порядок.

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Например, исследование 2021 года, в котором приняли участие 40 мужчин и женщин старше 50 лет, страдающих диабетом 2 типа или гипертонией, показало, что регулярные занятия в бассейне помогают снизить уровень глюкозы в крове, а также снижают холестерин, кровяное давление, процент жира в организме и индекс массы тела (ИМТ). В результате ученые пришли к выводу, что регулярное плавание в действительности полезно для снижения веса.

Предыдущее исследование 2010 года было посвящено влиянию регулярных занятий в бассейне в течение длительного периода на группу пожилых женщин, ведущих малоподвижный образ жизни. Результаты исследования показали, что плавание улучшило распределение жира в организме, а также помогло уменьшить окружность талии и бедер в течение полугода. А регулярные занятия в конце концов привели к потере веса.

По словам тренера по плаванию Карла Кавуда, плавание в действительности является отличным упражнением для похудения, но, увы, его недооценивают. Занятия в бассейне обеспечивают тренировку всего тела и одновременно задействуют сразу несколько групп мышц, что приводит к увеличению расхода калорий. Кроме того, плавание повышает скорость метаболизма, что позволяет продолжать сжигать жир даже после того, как вы закончите тренировку.

В то же время Кавуд отмечает, что само по себе плавание не принесет быстрых результатов, а потому его лучше сочетать со здоровым сбалансированным питанием.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, каким правилам необходимо следовать.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.