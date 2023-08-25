Золотой город или что-то другое: что лежит в основе легенды об Эльдорадо и существовало ли оно вообще

Легенда об Эльдорадо известна всем, однако, нет никаких доказательств существования золотого города, скрытого в Андах. Вероятно, это связано с тем, что Эльдорадо на самом деле был не городом, а скорее отсылкой к древнему ритуалу, в котором участвовал человек, покрытый золотой пылью.

Хуан Пабло Кинтеро-Гусман, исследователь из всемирно известного Музея золота в Боготе, выяснил, что миф об Эльдорадо берет свое начало из рассказов Хуана Родригеса Фрейле, испанского хрониста 17-го века, пишет IFLScience.

В рассказе Фрейле говорится об обряде коронации, который народ муиска проводил на озере Гуатавита на территории современной Колумбии. По словам исследователя, будущий вождь должен был выдержать шестилетний пост в пещере, после чего его обсыпали золотым порошком и отправили к центру озера на плоту, нагруженном золотыми изделиями.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"От этой церемонии пошло знаменитое название Эльдорадо, которое стоило столько жизней и состояния", — рассказывает Фрейл, намекая на многочисленные дорогостоящие экспедиции к вымышленному золотому городу.

Расследование Кинтеро-Гусмана приписывает разжигание этой злосчастной золотой лихорадки испанскому конкистадору Себастьяну де Белалькасару. Кинтеро-Гусман отмечает, что именно Белалькасар первым применил термин "Эльдорадо" к окрестностям, охватывающим озеро Гуатавита. Хотя поиски мифического города уже давно прекращены археологами, некоторые свидетельства указывают на правдивость церемонии Эльдорадо.

Например, в 1912 году британский инженер Гартли Ноулз поднял из глубин озера множество золотых предметов и драгоценностей после того, как его воды спустили. Совсем недавно золотой миниатюрный плот, откопанный местным фермером в соседней пещере в 1969 году, стал лучшим свидетельством древнего ритуала.

Пытаясь найти дополнительные подтверждения, Кинтеро-Гусман и его коллеги тщательно исследовали окрестности вокруг озера Гуатавита на предмет артефактов, указывающих на повторяющиеся масштабные церемониальные действия.

На удивление, их усилия принесли лишь 157 фрагментов глиняной посуды. Эти сосуды, которые, как предполагают, когда-то содержали древний алкоголь, известный как чича, указывают на их использование в церемониальном контексте. Однако их немногочисленность свидетельствует, как отмечает Кинтеро-Гусман, "что ритуальная деятельность не имела большого размаха".

Исходя из этого, он объясняет, что "существует очень мало доказательств в поддержку непрерывности ритуальных практик [на озере Гуатавита] от раннего периода муиска до колониального периода". Тем не менее он осторожно воздерживается от окончательного отрицания существования церемонии Эльдорадо.

Предлагая правдоподобное предположение, он утверждает, что церемония Эльдорадо могла произойти в единичном случае, а не быть повторяющейся традицией. Вполне возможно, что это пышное событие организовано вождем в период политических беспорядков, возможно, как демонстрация доминирования над противниками и как мольба к божеству.

"По мере того, как социально-политический строй укреплялся, жертвоприношения продолжали совершать в священных местах, таких как озеро Гуатавита, хотя и без церемонии золотого человека", — пишет Кинтеро-Гусман.

Ранее Фокус писал о стране ленивых обезьян. Как найти землю лени и земных наслаждений, где упорный труд — страшный грех.