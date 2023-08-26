Уникальная миссия SpaceX Crew-7: на МКС полетели 4 астронавта из четырех стран (видео)

Ракета компании SpaceX отправила новый экипаж на космическую станцию, который прибудет туда в воскресенье, 27 августа.

Четыре астронавта из четырех стран мира полетели на космическом корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС), утром, в субботу, 26 августа. Корабль в космос вывела ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, которой принадлежит и корабль. Эта миссия называется Crew-7 и ее экипаж состоит из четырех астронавтов из четырех стран. Согласно плану, в воскресенье, 27 августа астронавты прибудут на орбитальную станцию, где проведут полгода, пишет CNN.

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В состав миссии Crew-7 вошли Жасмин Могбели из США, Андреас Могенсен из Дании, Сатоси Фурукава из Японии и Константин Борисов из России.

Достигнув околоземного пространства космический корабль Crew Dragon успешно отделился от ракеты-носителя, запустил свои двигатели и начал полет к МКС, которая находится на высоте в примерно 420 км над Землей. Примерно в 15:40 по Киеву, а возможно немного раньше, 27 августа, должна состоятся успешная стыковка корабля с орбитальной станцией.

Четыре астронавта из четырех стран мира полетели на космическом корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию Фото: NASA

Четыре астронавта, которые прибудут на МКС присоединятся к еще семи членам экипажа станции, которые находятся длительное время в космосе. Новый экипаж в течение 5 дней будет принимать управление МКС на себя.

SpaceX начала отправлять астронавтов на МКС еще в 2020 году, но миссия Crew-7 уникальная тем, что впервые на борту космического корабля отправился в космос такой разнообразный экипаж.

Во время пребывания в космосе четверо астронавтов, в течение примерно 190 дней будут проводить на станции разные научные исследования. Например, они будут изучать риски распространения бактерий и грибков во время пилотируемых космических миссий. Астронавты проведут эксперимент, в ходе которого проанализируют можно ли выбросить микроорганизмы из вентиляционных отверстий орбитальной станции в космос.

Также астронавты будут изучать сон в условиях микрогравитации и то, чем он отличается от сна на Земле. Еще одно исследование будет нацелено на поиск лучших способов переработки мочи и пота (да, астронавты это делают), которые используют для питья и гигиенических процедур на МКС.

Жасмин Могбели совершила свой первый полет в космос, Андреас Могенсен полетел уже во второй раз, как и Сатоси Фурукава. Для россиянина Борисова это первый полет.

Начиная с 2022 года, несмотря на войну в Украине, и противостояние США и России, NASA и "Роскосмос" заключили соглашение, согласно которому астронавты из этих стран могут летать на МКС как на американских, так и на российских космических кораблях. Пока что только корабль Crew Dragon от SpaceX и российский "Союз" могут доставлять астронавтов на МКС.

Предыдущий экипаж станции из миссии Crew-6 в ближайшие дни должен вернуться обратно на Землю на корабле Crew Dragon.

Как уже писал Фокус, МКС пришлось провести маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с летящим в ее сторону космическим мусором. Из-за этого станция опустилась ниже на 500 метров.