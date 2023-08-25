Международная космическая станция чуть не попала в ДТП: что произошло

МКС пришлось использовать свои двигатели, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.

Related video

24 августа Международная космическая станция чуть не столкнулась с обломком космического мусора. Чтобы избежать этого были запущены двигатели на одном из сегментов МКС. Пока неизвестно, что это был за мусор и насколько близко он находился к космической станции, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

24 августа в 18.00 по Киеву во избежание столкновения с летящим в сторону МКС обломком космического мусора были запущены двигатели на российском сегменте станции под названием "Звезда".

Двигатели работали в течение 21,5 секунды, чтобы МКС могла отклонится от прогнозируемой траектории полета космического мусора. Пока неизвестно, насколько близко обломок пролетел мимо станции, и был ли это природный или искусственный обломок. То есть это мог быть и кусок астероида, а не только неработающий спутник или часть неработающей ракеты, которых очень много на орбите.

В результате маневра космическая станция смогла опустится по направлению к Земле на расстояние в 500 метров, при этом средняя высота ее орбиты составляет 400 км. Согласно заявлению NASA, подобное изменение орбиты МКС не окажет никакого влияния на работу космической станции.

С 1999 года орбиту МКС приходилось менять более 30 раз из-за угрозы столкновения либо с обломками астероидов, либо с искусственным космическим мусором Фото: NASA

С 1999 года орбиту МКС приходилось менять более 30 раз из-за угрозы столкновения либо с обломками астероидов, либо с искусственным космическим мусором. Но сейчас на орбите скопилось огромное количество искусственных обломков, и эксперты считают, что подобные маневры МКС придется выполнять все чаще. До этого любой космический мусор пролетал мимо станции на относительно большом расстоянии.

Сейчас, если прогнозируется появление космического мусора или естественных обломков, которые могут попасть в пределы 50 км вокруг станции, то принимается решение относительно осуществления маневров, направленных на коррекцию орбиты МКС.

В пятницу, 25 августа, со станцией состыковался российский космический грузовой корабль "Прогресс", который доставил на МКС оборудование и продукты питания. На этот же день планировался запуск на МКС четырех астронавтов в рамках миссии SpaceX Crew-7. Но его перенесли на субботу, 26 августа.

Фокус уже писал о том, почему космические агентства пытаются приземлиться на Южном полюсе Луны. Данный регион являются очень важным местом на Луне и уже началась настоящая космическая борьба между странами за право иметь больше возможностей для реализации своих программ.

Также Фокус писал о том, что проблемный космический корабль компании Boeing все же полетит на МКС с астронавтами на борту через 7 лет после первоначальной даты.

Напоминаем, что в прошлом месяце NASA потеряло связь с МКС и пришлось использовать даже российское оборудование.