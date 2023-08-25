Міжнародна космічна станція ледь не потрапила в ДТП: що сталося

МКС довелося використовувати свої двигуни, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям.

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24 серпня Міжнародна космічна станція мало не зіткнулася з уламком космічного сміття. Щоб уникнути цього було запущено двигуни на одному із сегментів МКС. Поки невідомо, що це було за сміття і наскільки близько воно перебувало до космічної станції, пише Space.

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24 серпня о 18.00 за Києвом, щоб уникнути зіткнення з уламком космічного сміття, який летить у бік МКС, було запущено двигуни на російському сегменті станції під назвою "Звезда".

Двигуни працювали протягом 21,5 секунди, щоб МКС могла відхилиться від прогнозованої траєкторії польоту космічного сміття. Наразі невідомо, наскільки близько уламок пролетів повз станцію, і чи був це природний або штучний уламок. Тобто це міг бути і шматок астероїда, а не тільки непрацюючий супутник або частина непрацюючої ракети, яких дуже багато на орбіті.

Унаслідок маневру космічна станція змогла опуститься у напрямку до Землі на відстань у 500 метрів, водночас середня висота її орбіти становить 400 км. Згідно із заявою NASA, подібна зміна орбіти МКС не матиме жодного впливу на роботу космічної станції.

З 1999 року орбіту МКС доводилося змінювати понад 30 разів через загрозу зіткнення або з уламками астероїдів, або зі штучним космічним сміттям Фото: NASA

З 1999 року орбіту МКС доводилося змінювати понад 30 разів через загрозу зіткнення або з уламками астероїдів, або зі штучним космічним сміттям. Але зараз на орбіті накопичилася величезна кількість штучних уламків, і експерти вважають, що такі маневри МКС доведеться виконувати дедалі частіше. До цього будь-яке космічне сміття пролітало повз станцію на відносно великій відстані.

Наразі, якщо прогнозується поява космічного сміття або природних уламків, які можуть потрапити в межі 50 км навколо станції, то ухвалюється рішення щодо здійснення маневрів, спрямованих на корекцію орбіти МКС.

У п'ятницю, 25 серпня, зі станцією зістикувався російський космічний вантажний корабель "Прогрес", який доправив на МКС обладнання та продукти харчування. На цей самий день планувався запуск на МКС чотирьох астронавтів у рамках місії SpaceX Crew-7. Але його перенесли на суботу, 26 серпня.

Фокус уже писав про те, чому космічні агентства намагаються приземлитися на Південному полюсі Місяця. Цей регіон є дуже важливим місцем на Місяці і вже почалася справжня космічна боротьба між країнами за право мати більше можливостей для реалізації своїх програм.

Також Фокус писав про те, що проблемний космічний корабель компанії Boeing все ж полетить на МКС з астронавтами на борту через 7 років після початкової дати.

Нагадуємо, що минулого місяця NASA втратило зв'язок із МКС і довелося використовувати навіть російське обладнання.