Конкурент SpaceX з доставки астронавтів на МКС: коли полетить проблемний космічний корабель (фото)

Космічний корабель компанії Boeing все ж полетить на МКС з астронавтами на борту через 7 років після початкової дати.

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Фахівці з NASA і компанії Boeing продовжують роботу з підготовки до першого польоту космічного корабля Starliner з астронавтами на Міжнародну космічну станцію (МКС) і назад. Хоча цей політ мав уже відбутися в липні цього року, його знову перенесли і тепер передбачається, що астронавти все ж таки полетять на кораблі Starliner у березні 2024 року, пише New Atlas.

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Перший пілотований політ космічного корабля Starliner був запланований ще на 2017 рік, і відтоді його постійно переносять через технічні проблеми з парашутами корабля і пов'язані з цим проблеми з безпекою.

Проєкт Starliner являє собою справжній "довгобуд" від компанії Boeing, пілотований запуск у космос якого ніяк не відбудеться вже багато років. Розробка цього космічного корабля почалася ще 2010 року і відтоді інженери змінили його конструкцію, щоб зменшити вагу, покращили аеродинаміку та внесли інші зміни, щоб відповідати вимогам NASA. Після цього під час випробувань відбувалися витоки палива з двигуна, а також були проблеми з парашутом, що використовується під час повернення на Землю.

Космічний корабель компанії Boeing все ж полетить на МКС з астронавтами на борту через 7 років після початкової дати Фото: Boeing

Нагадуємо, що зараз астронавтів на МКС доставляє космічний корабель від SpaceX під назвою Crew Dragon, і Starliner уже давно мав скласти йому конкуренцію.

Перший, щоправда безпілотний, політ корабля компанії Boeing на МКС відбувся ще 20 грудня 2019 року. Але у Starliner стався збій у програмному забезпеченні, через який він вийшов на неправильну орбіту, після чого він здійснив аварійну посадку два дні потому.

У серпні 2021 року мав відбутися другий політ Starliner на МКС, але його скасували через численні проблеми з обладнанням, унаслідок чого було ухвалено рішення повністю замінити службовий модуль корабля. Лише 19 травня 2022 року Starliner, який полетів знову без екіпажу на МКС, зміг успішно дістатися до мети і зістикувався з космічною станцією.

Спочатку планувалося, що Starliner доставить своїх перших астронавтів на МКС у липні цього року. Але спільна перевірка працездатності корабля, проведена перед цим NASA і компанією Boeing показала, що він, як і раніше, непридатний для доставки астронавтів на орбіту. Зокрема, корабель потрібно знову переобладнати і провести нові випробування, які б довели, що він може нормально приземлитися на Землю.

Спочатку планувалося, що Starliner доставить своїх перших астронавтів на МКС у липні цього року Фото: Boeing

Основна проблема була пов'язана знову з парашутами, які Starliner використовує під час приземлення.

Тому наразі відомо, що перший запуск космічного корабля компанії Boeing із двома астронавтами на борту на МКС відбудеться не раніше березня 2024 року. Якщо все пройде успішно, корабель і астронавти перебуватимуть на орбіті протягом 2 тижнів. За цей час буде перевірено всі системи Starliner у космічних умовах, після чого він має повернутися назад.

На сьогодні, за оцінками, компанія Boeing уже витратила на корабель Starliner 1,1 млрд доларів.

Фокус уже писав про ідею одного з американських інженерів, який запропонував свій план по перетворенню астероїда на населену космічну станцію. Вчений вважає, що її будівництво під силу здійснити деяким американським мільярдерам.