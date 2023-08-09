Ілон Маск зможе. Як перетворити астероїд на космічну станцію: з'явилася нова ідея

Колишній інженер представив у своїй статті детальний план перетворення космічного каменю на середовище проживання для людей.

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Ідеї про перетворення астероїдів на космічні станції, в яких зможуть жити люди, де підтримуватиметься сила тяжіння за рахунок обертання, існують уже давно. Але всі вони залишаються недосяжними в плані реалізації через відсутність потрібних технологій. Але колишній інженер американської компанії Rockwell Collins, Девід Дженсен (він зараз на пенсії), опублікував на сервері препринтів arXiv свою статтю, в якій він докладно описав відносно недорогий і, здається, здійсненний план перетворення астероїда на космічне середовище проживання для людей, пише ScienceAlert.

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У своїй статті Дженсен зосередився на трьох важливих моментах:

вибір придатного для створення станції астероїда;

вибір форми космічної станції;

стратегія досягнення поставленої мети.

Колишній інженер представив у своїй статті докладний план перетворення космічного каменю на середовище проживання для людей Фото: The Jerusalem Post

Під час вибору потрібного астероїда, вважає Дженсен, потрібно враховувати його склад, розмір і віддаленість від Землі. Учений для створення космічної станції пропонує використовувати навколоземний астероїд (163693) Атіра. Діаметр цього каменю — 4,8 км, та до того ж навколо нього обертається ще один астероїд (розмір цього супутника — 1 км).

Хоча він перебуває приблизно у 80 разів далі від Землі, ніж Місяць, все ж він має стабільну орбіту і не виходить за межі так званої зони населеності Сонця. Учений вважає, що на майбутній космічній станції, на яку може перетворитися цей астероїд, можна легко підтримувати стабільну помірну температуру.

Що стосується форми космічної станції, то Дженсен розглянув у своїй статті такі види:

станція схожа на гантель;

станція у вигляді сфери;

станція у вигляді циліндра;

станція у вигляді тора.

Для того, щоб люди змогли жити на такій станції, потрібно створити штучну силу тяжіння Фото: Getty

Для того, щоб люди змогли жити на такій станції, потрібно створити штучну силу тяжіння. Вона створюється за допомогою обертання і вчений вважає, що невелике збільшення швидкості обертання астероїда призведе до потрібного ефекту.

Науковець вважає, що на новій станції має бути дуже багато житлових приміщень, а не тільки робочих, виробничих і наукових, а тому Дженсен припускає, що ідеальною формою для такого середовища проживання буде саме тор.

Щодо будівництва цієї станції, то згідно з планом Дженсена, її створити зможуть роботи, здатні самі себе створювати. Тобто із Землі потрібно відправити космічний корабель із невеликою кількістю роботів, які вже на самому астероїді почнуть себе відтворювати самі. Таким чином вони за допомогою нових технологій зможуть створити все необхідне для будівництва станції, тобто перетворення астероїда на середовище проживання людини.

Ідеї про перетворення астероїдів на космічні станції, в яких зможуть жити люди, де підтримуватиметься сила тяжіння за рахунок обертання, існують уже давно Фото: Daily Mail

Теоретично все має дуже простий вигляд, але якщо заглибитися в статтю, то багато що здається майже неможливим.

По-перше, вчений вважає, що купа обладнання, чотири роботи, які потім створять ще 3 тисячі собі подібних, і сам базовий космічний корабель мають важити не більше 8,5 тонн.

По-друге, вчений вважає, що для створення станції площею приблизно 1 млрд кв. м, потрібно витратити всього 4 млрд доларів, а це неймовірно маленька сума.

По-третє, Дженсен вважає, що перетворити астероїд на космічну станцію можна всього за 12 років.

Хоча, якщо цією ідеєю зацікавляться такі мільярдери, як, наприклад, Ілон Маск або Джефф Безос, то все видається не таким уже й нереальним. Можливо, в найближчому майбутньому ми станемо свідками нових космічних перегонів, тільки тепер зі створення середовища проживання з астероїда.

Раніше Фокус уже писав про подібну ідею, яку запропонували американські вчені. Вони вважають, що на астероїдах можна створити цілі міста.