NASA втратило зв'язок із МКС: довелося використовувати навіть російське обладнання

Після відключення електроенергії в центрі управління польотами на Землі, NASA вперше використовувало резервні системи управління.

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У вівторок, 25 липня, у Космічному центрі NASA імені Ліндона Джонсона сталася надзвичайна подія. У цій будівлі відключилася електроенергія, що призвело до втрати зв'язку з Міжнародною космічною станцією. На цей період американцям довелося використовувати російські системи на МКС, пише The Guardian.

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Уперше NASA довелося використовувати резервні системи управління польотом МКС, після того, як у центрі управління польотами в Г'юстоні сталося відключення електроенергії на 90 хвилин.

Через це було втрачено зв'язок із космічною станцією, а це означало, що NASA втратило також управління і голосовий зв'язок із МКС. Ця ситуація сталася, коли в Космічному центрі NASA імені Ліндона Джонсона проводилися роботи з модернізації обладнання.

Після того, як трапився цей інцидент, американцям довелося використовувати російські системи зв'язку, щоб повідомити астронавтів на орбіті про те, що існує така проблема.

Згідно з повідомленням NASA, завдяки резервним системам управління, які були використані вперше, через півтори години вдалося відновити зв'язок з МКС. При цьому це жодним чином не вплинуло на роботу станції, а також життя астронавтом не перебувало в небезпеці. У космічному агентстві США заявили, що це була не космічна, а тільки наземна проблема.

У космічному агентстві США заявили, що це була не космічна, а тільки наземна проблема Фото: wikipedia

Цю резервну систему управління і контролю за діяльністю МКС було створено для того, щоб якраз уникнути непередбачених ситуацій, які можуть виникнути, наприклад, у сезон ураганів. Ця система розташована в окремій будівлі за кілька кілометрів від Космічного центру NASA імені Ліндона Джонсона. Якщо припиняється робота основного центру управління польотами через стихійне лихо, то співробітники повинні переміститися в іншу будівлю. Але цього не сталося, оскільки в основній будівлі все ще залишилося освітлення, і диспетчери продовжили роботу з усунення виниклої проблеми, але за допомогою резервної системи живлення. Ситуація нормалізувалася до кінця дня і тепер все працює, як і раніше.

Хоча через війну в Україні США і Росія не підтримують таких самих відносин, як і раніше, проте співпраця цих двох країн триває на Міжнародній космічній станції. Туди досі літають російські астронавти, причому іноді на американських космічних кораблях. І навпаки на російських кораблях у космос іноді літають астронавти США.

Росія ще торік заявляла про те, що припинить свою роботу на МКС після 2024 року, але пізніше стало відомо, що РФ покине станцію у 2028 році. На тлі цього Росія неодноразово заявляла про те, що планує побудувати свою космічну станцію.

Чому росіяни вирішили залишитися на МКС ще протягом 5 років, Фокус уже докладно писав.

Також Фокус писав про те, що в NASA вже думають над тим, як знищити МКС у 2030 році без допомоги Росії. У американців вже є план.