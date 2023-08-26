Как глубоко могут заплывать крупные акулы в поисках еды: ученые выяснили это (фото)

Исследование касалось такого крупного вида морских хищных рыб, как белоперая серая акула.

Новое исследование, опубликованное в журнале Marine Ecology Progress Series, показало, как глубоко могут заплывать белоперые серые акулы, которые любят теплую воду, в поисках добычи, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Такой крупный вид морских рыб, как белоперая серая акула обитает в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Их часто можно встретить возле коралловых рифов. Длина эти акул редко превышает 3 метра.

Авторы исследования изучали поведение этих акул в водах Индийского океана. В частности, их интересовало, как глубоко эти хищные рыбы могут нырять в поисках пищи. Для этого акулам прикрепили специальные датчики, которые регистрировали глубину погружения и температуру окружающей воды. Само исследование проводилось в течение полугода.

По словам ученых, белоперые серые акулы используют окружающую воду для регулирования температуры своего тела, и проводят большую часть времени плавая в теплых водах на небольшой глубине. Но раньше было известно, что хищники могут нырять на большую глубину в поисках добычи. Ученые знали, что они могут погружаться на глубину более 200 метров, но насколько глубоко они заплывают?

Как показали результаты исследования, ответом на этот вопрос является следующее значение – 750 метров. И это при том, что здесь температура воды очень низкая.

Как показали результаты исследования, эти крупные акулы могут заплывать на глубину 750 метров Фото: Wikipedia

Оказалось, что акулы перемещаются так глубоко только когда океан хорошо освещается солнечным светом. Это связано с тем, что днем многие виды мелких рыб и других морских животных, которые являются добычей акул спускаются на большую глубину, чтобы спастись от хищников. Поэтому акулам приходится так глубоко нырять.

С другой стороны, ночью для питания акул нет препятствий, ведь их добыча поднимается ближе к поверхности океана. Также, по словам ученых, эти крупные акулы во время глубоких погружений могут питаться даже теми животными и рыбами, которые никогда не выплывают на небольшую глубину.

Как показывает исследование, белоперые серые акулы очень быстро спускаются вниз, недолго охотятся за добычей, а затем также быстро возвращаются в привычную среду обитания.

Фокус уже писал о том, что ученые показали, как крошечный паук поедает мышь в 10 раз больше себя. Это устрашающие кадры, на которых видно, как 1,4-сантиметровый паук с легкостью разделывается с почти 10-сантиметровым грызуном.

Также Фокус писал о том, что 7 правил объясняют, как на Земле появились самые безумные виды животных. Исследователи говорят, что природа не настолько безумна как может показаться и эволюция все же подчиняется некоторым правилам.

Напоминаем, что недавно были названы лучшие снимки океанических животных 2023 года. На кадрах, участвующих в конкурсе Oceanographic Magazine, запечатлен весь спектр жизни в океане — от китов и ламантинов до глубоководных животных, как уже писал Фокус.

Также напоминаем, что недавно у берегов Великобритании из воды выпрыгнула огромная акула. Лисьи акулы являются вымирающим видом, а их длина может достигать 6 метров, как уже писал Фокус.